Сохранит ли Трамп санкции против Кремля?

В мировой прессе есть ряд публикаций о том, что британский премьер Тереза Мэй станет первым иностранным лидером, который посетит нового президента США Дональда Трампа на этой неделе. Также есть материалы о призывах официального Киева к новой администрации США удерживать санкции против России в силе. И есть статьи о том, что на востоке Украины, где продолжается конфликт, немало оружия находится в руках гражданского населения, а вопросы владения оружием не регулируются специальным законом, а только нормативными актами МВД Украины.

Брюссельское издание Politico.eu пишет, что британский премьер Тереза Мэй ожидает визит нового президента США Дональда Трампа в Соединенное Королевство в этом году.

Об этом Мэй заявила, готовясь стать первым иностранным лидером, который посетит Вашингтон для встречи с президентом Трампом уже в эту пятницу, 27 января. Мэй пытается поддержать «особые отношения», но также говорит, что готова прямо сказать Трампу, если что-то будет «неприемлемым». Британский премьер хотела бы обсудить торговые отношения с США, а также проблему терроризма, войну в Сирии и НАТО.

Когда будет что-то неприемлемо для меня, я не побоюсь сказать об этом Дональду Трампу

«Много вопросов будет для нашего обсуждения из-за того, что, конечно, особые отношения между США и Соединенным Королевством сильны уже много лет», ‒ сказала Мэй.

Тереза Мэй, пишет издание, заверила, что откровенно будет говорить с Дональдом Трампом, если какие-то комментарии с его стороны будут оскорбительными, особенно в отношении женщин.

«Я уже говорила, что некоторые из заявлений Дональда Трампа, которые он делал в отношении женщин, неприемлемы... Когда я сяду (на переговоры в Белом доме), крупнейшим знаком относительно роли женщин будет факт, что я там буду как женщина-премьер-министр», ‒ сказала Мэй.

Она не назвала дату визита президента Трампа в Британию, выразив надежду только на визит «где-то в этом году».

Politico ‒ Тереза Мэй: «Когда будет что-то неприемлемо для меня, я не побоюсь сказать об этом Дональду Трампу»

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«Киев призывает Трампа удерживать санкции против России» ‒ заголовок статьи на англоязычном сайте RFE/RL.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода после инаугурации Дональда Трампа говорило с министром обороны Украины Степаном Полтораком, который призвал нового американского лидера продолжать оказывать Украине политическую и военную поддержку, а также удерживать санкции против России, чтобы у Кремля отпало желание «к дальнейшей эскалации» войны на востоке Украины.

Снятие санкций направило бы очень опасный сигнал России и другим странам

В интервью корреспонденту Крису Миллеру Полторак сказал, что снятие санкций направило бы очень опасный сигнал России и другим странам, что нарушители международных норм отделались только минимальным наказанием, что может привнести «хаос миру». Полторак считает, что у России появился бы соблазн откусить новые куски украинской территории или даже вторгнуться на территории страны-члена НАТО.

Трамп, говорится в статье, сказал недавно, что планирует сохранять санкции «по крайней мере какое-то время», но добавил, что рассмотрел бы возможность снятия санкций, если бы Россия помогала США бороться с террористами.

Сейчас 18 стран предоставили Украине военную помощь, включая США, Британию, Канаду и Литву, в виде поставок военной техники и помощи с обучением украинских военных. Военная помощь со стороны США достигает 1,3 миллиарда долларов с 2014 года, но только Литва предоставила Украине военную помощь летальным оружием, говорится в статье.

Корреспондент RFE/RL Крис Миллер: Менее чем через 24 часа после присяги Трампа я разговаривал с министром обороны Украины, который боится приостановки американской помощи.

Издание The New Yorker пишет о том, что в Украине много оружия находится в руках населения.

Украина сейчас является единственной страной Европы, пишет издание, где нет специального закона о нормах по владению оружием гражданским населением. Более десятка законопроектов предлагались ранее, но ни один так и не был принят парламентом, отмечает издание.

Вместо этого владение оружием регулируется нормами, устанавливаемыми Министерством внутренних дел Украины. Единственным официальным путем завладеть оружием является приобретение охотничьего ружья или оружия для спортивных целей, а пистолеты запрещены ‒ их могут иметь только специальные охранники и определенная категория государственных служащих, говорится в статье в The New Yorker.

Война на украинском востоке сделала абсурдным посмешищем эти нормы

«Такие, по крайней мере, правила на бумаге. Но война на украинском востоке ‒ продолжающийся конфликт между подчиненными Киеву силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами ‒ сделала абсурдным посмешищем эти нормы», ‒ говорится в статье.

С 2014 года, когда началась война на Донбассе, огромные запасы огнестрельного оружия попали в зону конфликта. Сегодня, после неоднократных соглашений о прекращении огня и прямых вторжений российских солдат и артиллерии, напряженное ‒ часто с жертвами ‒ перемирие держится, и военное оружие все чаще попадает из зоны конфликта в руки гражданского населения, пишет The New Yorker.

Посол Андрей Олефиров: Интересно, дорогой The New Yorker, нeужели это единственная вещь, которая интересна в Украине для вашего московского корреспондента?

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