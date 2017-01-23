Почти половина населения Таджикистана не имеет свободного доступа к чистой воде. Жители сотен таджикских поселков пытаются решить эту проблему самостоятельно.

"Три года назад сделали бочку, колодец. Собираем в нее воду от дождей и пьем", – показывает житель поселка Бустон-1 района Рудаки Гапар Салимов.

Бустон-1 находится всего в двадцати километрах южнее Душанбе. Но, несмотря на близость таджикской столицы, водопровода в поселке нет. Из-за этого Гапар в своем дворе построил небольшой резервуар для воды на семь тонн, который зимой заполняет при помощи стока с крыши дома. Летом воду семье приходится привозить на осле или покупать. За пять тонн питьевой воды Салимов платит около десяти долларов в национальной валюте и говорит, что для него это дорого.

Гапар и его жена зарабатывают разведением скота. Откорм четырех-пяти бычков дает им возможность прожить целый год. Воду для скота семья Гапара хранит в металлических бочках, в основном самодельных. Ставят их у каждого стока и постепенно собирают дождевую воду.

Сосед Гапара Ойбек тоже отлил из бетона самодельный резервуар: он вмещает до 30 тонн воды. Но, к сожалению, ни разу не смог заполнить его до краев: вода стоит слишком дорого. Ойбек покупает в среднем до десяти тонн воды – этого его семье хватает на месяц.

"Практически в каждой семье, в каждом доме у нас такие бочки стоят, – показывает Ойбек Гулмурадов, житель поселка Бустон-1. – Так и живем, экономим воду. Ни капли воды не должно лишней расходоваться, каждая капля дорога нам".

А в поселке Варзобиен местные жители сами проложили водопровод. Правда, поступающая по нему вода годится только для полива, питьевую, как и в соседнем кишлаке, покупают. Резервуары от трех до пяти тонн стоят у каждого дома.

"У нас народ сам провел водопровод: постарались и снизу воду пустили. Но для огородов это, чистой воды нет", – показывает Мохшариф Кодирова, жительница района Рудаки.

По данным директор ГУП “ЖКХ” Алимурода Исламзоды, в 2011 году лишь 48,6% населения Таджикистана имело доступ к чистой питьевой воде. Сейчас это число выросло до 57,6% населения. И это при том, что именно на территории Таджикистана формируется более половины водного запаса всего центральноазиатского региона.

Но обеспечить водой собственных жителей у таджикских властей пока не получается. Строительство водоводов и поддержание их в рабочем состоянии требует денег, которых в бюджете попросту нет. Чиновники утверждают, что для того, чтобы подавать чистую питьевую воду всей стране, необходимо более двух миллиардов долларов. А годовой бюджет Таджикистана лишь ненамного превышает эту цифру.

Алимурода Исламзода полагает, что проблему можно решить только привлечением иностранных инвесторов и доноров. Тогда, обещает он, более 1 миллиона 200 тысяч человек в городах Исфара, Канибадам, Гулистон, Бустон, Хорог и Чкаловск-Истиклол будут обеспечены чистой питьевой водой.

Проблемы с водой есть не только в сельской местности, но и в городах: в трубах скапливаются ржавчина, грязь, осадки

Проблемы с водой в Таджикистане есть не только в сельской местности, но и в городах. В большинстве крупных и средних населенных пунктов страны линии водоснабжения строились еще в советское время и постепенно приходя в негодность: в трубах скапливаются грязь, ржавчина, осадки.

В 2017 году в стране будут завершены четыре проекта по восстановлению систем водоснабжения и строительству новых в семнадцати городах. Эти работы оплачивают международные финансовые институты, в частности Европейский Банк Развития. Общая стоимость проектов – порядка 70 миллионов долларов.



"Мы сейчас стараемся делать такие трубопроводы, чтобы, во-первых, они служили долго, и, во-вторых, мы стараемся делать так, чтобы водоснабжение не зависело от электроэнергии, – рассказывает Алимурод Исламзода. – Хоть это и дорогостоящий проект, но мы это сделали, чтобы был самотечный".



В этом году для решения проблем водоснабжения Таджикистан должен заключить контракты на сумму превышающую двести миллионов долларов. Донорами выступят Европейский и Азиатский банки, а также Японское агенство по развитию GAICA.