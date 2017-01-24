Сразу несколько влиятельных украинских чиновников заявили о возвращении Донбасса под контроль Украины. Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал пограничников готовиться к деоккупации, а заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука сказал, когда это произойдет – этой осенью. Но если Россия прекратит поддержку боевиков. И если это реальный план, то на чем он основан, а если пиар, то когда выборы? В этом разбирался Григорий Жигалов. (Видео специального проекта Радіо Свобода «Донбасс.Реалии»)