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Каковы шансы вернуть Донбасс этой осенью (видео)

Каковы шансы вернуть Донбасс этой осенью (видео)
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Сразу несколько влиятельных украинских чиновников заявили о возвращении Донбасса под контроль Украины. Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал пограничников готовиться к деоккупации, а заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука сказал, когда это произойдет – этой осенью. Но если Россия прекратит поддержку боевиков. И если это реальный план, то на чем он основан, а если пиар, то когда выборы? В этом разбирался Григорий Жигалов. (Видео специального проекта Радіо Свобода «Донбасс.Реалии»)

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