Зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы снова сосредоточена на вопросах Украины и Крыма. Дебаты относительно реформ и функционирования демократических учреждений в Украине состоятся в среду. А в понедельник, в рамках встреч в Страсбурге, прошли консультации по правам человека в Крыму, аннексированном Россией. Причем, эти обсуждения осуществляются на фоне очередных призывов председателя ПАСЕ Педро Аграмунта вернуть делегацию России, санкционированную из-за Крыма, к участию в работе евроучреждения.

Важным моментом зимней сессии ПАСЕ стало организованное в понедельник мероприятие на тему «Пытки, насильственные исчезновения, политические преследования: Крым просит справедливости».

Мероприятие совместно провели Постоянная делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, Крымская правозащитная группа и Крымскотатарский ресурсный центр.

В своем выступлении руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник сообщила, что крымчане за проявления украинской активности преследуются в административном и уголовном порядке, их запугивают, принуждают выехать из Крыма, запрещают проводить любые мирные собрания.

Правозащитница, в частности, пояснила на примере уголовного преследования Владимира Балуха, как фабрикуются в Крыму уголовные дела против украинских активистов, и призвала немедленно освободить политзаключенного.

Другими участниками обсуждения были уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев, брат политзаключенного Евгения Панова Игорь Котелянец и Николай Полозов, адвокат политзаключенных Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.

Среди прочего, во время дискуссии были представлены задокументированные случаи насильственных исчезновений в аннексированном Россией Крыму и новые политически мотивированные уголовные дела.

Роль парламентариев «решающая» для разрешения конфликта в Украине – Аграмунт

Относительно доклада на тему функционирования украинской демократии, то выводы, к которым пришли его авторы, докладчики мониторингового комитета Совета Европы – испанец Йорди Хукла и представитель Германии Аксель Фишер – в общем положительные.

Как свидетельствует проект документа, украинские власти приветствуются за их «амбициозную программу реформ», которая призвана реализовать ожидания людей, заявленные еще во время Революции Достоинства. Евродепутаты отмечают и тот факт, что реформы проводятся на фоне вызовов, связанных с российской агрессией на востоке Украины и незаконной оккупацией Крыма.

На продолжающийся украинский конфликт в сердце Европы в понедельник на открытии сессии обратил внимание и Педро Аграмунт, которого переизбрали на второй срок президентом ПАСЕ.

На «беспокойном языке» истории Европы мы выучили, что конфликты военными методами не решаются

«Конфликт в Украине и нарушения режима прекращения огня на Донбассе продолжаются. Напряжение не стихает, но на «беспокойном языке» истории Европы мы выучили, что конфликты военными методами не решаются», – заявил Аграмунт. Как считает председатель ПАСЕ, который, согласно заявлениям некоторых украинских чиновников, в своих выступлениях часто склонен к российской позиций, «роль парламентариев ПАСЕ является в данном случае решающей».

Аграмунт призвал Москву вернуться в ПАСЕ

Именно поэтому он в очередной раз подчеркнул, что сожалеет из-за отсутствия в зале заседаний делегации от России. Как известно, россияне оставили страсбургскую евроинституцию после того, как их в апреле 2014 года лишили права голоса и исключили из руководящих органов ПАСЕ после незаконной аннексии Крыма.

«Парламентская дипломатия – это важный инструмент диалога и наша Ассамблея должна им всецело воспользоваться. Жаль, что второй год подряд Россия, которая является нашим членом, не отправляет сюда своей делегации, – говорит он. – Когда меня избрали, я увеличил количество консультаций с председателем палаты российского парламента и депутатами. Я подчеркивал, что все страны-члены должны принимать участие в работе Ассамблеи».

Характерно, что в октябре прошлого года о склонности Аграмунта защищать позиции России, в частности, заявляла первый заместитель председателя Верховной Рады Украины, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко.

С коррупцией в Украине борются медленно и с ограниченными результатами

Что касается отчета на тему украинской демократии, который будет выдвинут на обсуждение в среду, то, как считают докладчики Хукла и Фишер, одной из важнейших проблем в Украине остается масштабная украинская коррупция, с которой, по их мнению, ведется медленная и ограниченная борьба.

Ассамблея обеспокоена крайне медленными темпами и ограниченными результатами борьбы с коррупцией в Украине

Как указано в проекте отчета, Ассамблея обеспокоена крайне медленными темпами и ограниченными результатами борьбы с коррупцией в Украине. Следовательно, отсутствие конкретного прогресса в антикоррупционной борьбе, а именно решений суда по делам коррупционеров, «может потенциально уменьшить эффект амбициозных реформ власти и, в конце концов, подорвать общественное доверие к политической и юридической системе в целом», пишут докладчики.

Кроме того, зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы будет посвящена дебатам по поводу нападений на журналистов, свободы европейских СМИ, а также необходимости положить конец онлайн-дискриминации и разжиганию ненависти в интернет-сети.