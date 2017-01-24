Комитет по иностранным делам Сената США поддержал кандидатуру бывшего руководителя энергетического гиганта, корпорации ExxonMobil, Рекса Тиллерсона на должность государственного секретаря США. Теперь Тиллерсону необходимо получить поддержку всей палаты, то есть минимум 51 голос из 100. Республиканцы в сенате имеют большинство в 52 голоса. Сам новый президент США Дональд Трамп сделал первые внешнеполитические шаги в должности, выведя США из соглашения о свободной торговле в Тихоокеанском регионе. Также стало известно, что первым зарубежным лидером, который посетит Трампа в Белом доме, станет британский премьер Тереза Мэй.

В ходе сенатских слушаний переломным моментом, кажется, было заявление сенатора-республиканца из штата Флорида Марко Рубио, который сказал, что несмотря на определенную обеспокоенность относительно кандидатуры Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США из-за его тесных отношений с Россией и президентом Владимиром Путиным, Рубио все же поддержал кандидатуру Тиллерсона во время слушаний в Сенате.

В заявлении на своей странице в Facebook Рубио отметил, что его беспокоит, что Тиллерсон как бывший руководитель энергетической компании ExxonMobil ранее не согласился с его мнением, что Путин совершил военные преступления из-за российских бомбардировок гражданских в Сирии.

Но поддержка со стороны Рубио, а также двух других ключевых сенаторов ‒ Джона Маккейна (республиканца из Аризоны) и Линдси Грэма (республиканца из Южной Каролины) днем ранее, означала, что шансы Рекса Тиллерсона на утверждение руководителем американской дипломатии значительно возросли.

В интервью телекомпании АВС Джон Маккейн, говоря об обеспокоенности связями Тиллерсона с Россией, сказал, что все же решил поддержать его кандидатуру на должность руководителя Госдепартамента.

Я верю, что господин Тиллерсон понимает важность твердого и сильного подхода к отношениям с Россией

«Я буду голосовать за его утверждение. У меня было много бесед с ним. Но опять же, моя обеспокоенность касается наших отношений с Россией и его прошлых связей с Россией. Хотя я очень осторожно подхожу к этому, я верю, что господин Тиллерсон понимает важность твердого и сильного подхода к отношениям с Россией. Он говорил со мной долго относительно своих взглядов на Россию, о событиях там, о своих обязанностях во главе одной из крупнейших корпораций мира. Но, послушайте, это не был легкий разговор», ‒ рассказал Маккейн.

Трамп не сможет единолично действовать в отношении санкций против России?

Что касается других моментов, касающихся внешней политики нового президента США Дональда Трампа, один из ключевых сенаторов-демократов заявил о планах подать совместный с некоторыми сенаторами-республиканцами двухпартийный законопроект, которым любое снятие уже введенных санкций США потребует утверждения в Конгрессе.

Лидер демократического сенатского меньшинства Чарльз Шумер из Нью-Йорка указал на российское вмешательство в военный конфликт в Украине и вероятное вмешательство во время избирательной кампании в США и добавил, что это составляет «опасность невиданных доселе масштабов в американской истории».

Относительно Североамериканской зоны свободной торговли (NAFTA), которую во время избирательной кампании Дональд Трамп называл «самой плохой сделкой в истории», то новый президент сказал, что уже вскоре проведет переговоры по пересмотру этого соглашения с лидерами Мексики и Канады.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето должен посетить Вашингтон 31 января, а даты визита премьер-министра Канады Джастина Трюдо пока нет.

В понедельник президент Трамп подписал также распоряжение о выходе США из Транстихоокеанского партнерства (TPP) ‒ соглашения о свободной торговле со странами Азии по другую сторону Тихого океана.

«Все знают, что это значит, да? Мы об этом долго уже говорили. Спасибо. Хорошо. Большое дело сделано для американского рабочего ‒ вот что мы сейчас сделали», ‒ сказал Трамп в Овальном кабинете Белого дома, подписывая распоряжение.

Первым зарубежным лидером, который посетит Белый дом Трампа, станет британский премьер Тереза Мэй ‒ ее визит запланирован на пятницу, 27 января.

«Много тем есть нам для обсуждения, потому что, конечно, особые отношения между Соединенным Королевством и США являются сильными уже много лет. Мы будем иметь возможность обсудить наши будущие торговые отношения, а также мировые вызовы, перед которыми мы все стоим ‒ как, например, защита от терроризма, конфликт в Сирии».

НАТО на повестке дня

Также Тереза Мэй будет пытаться, по ее словам, говорить с президентом Трампом о важности НАТО, поскольку тот неоднократно ставил под сомнение Альянс, называя его «устаревшим».

По мнению же министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, пока администрация Трампа будет пытаться преодолеть разграничения в американском обществе, чтобы новый президент был лидером всех американцев, а уже потом появятся какие-то конкретные «декларации относительно НАТО или Европы».

«Трансатлантические отношения являются чем-то большим, чем отношения двух стран или отношения между Соединенными Штатами и Европой. Скорее, это фундамент Запада, и вот почему мы имеем все основания выразить нашу признательность за трансатлантическое партнерство американской стороне как можно чаще и как можно раньше. Мы должны рекламировать это, чтобы и другая сторона по другую сторону Атлантики ценила это так же, как мы», ‒ заявил руководитель внешнеполитического ведомства Германии.

НАТО не является (бизнес) соглашением. Вы не можете купить доверие

А министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен сказала в интервью одному немецкому журналу 23 января: «НАТО не является (бизнес) соглашением. Вы не можете купить доверие».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Кремль и Белый дом готовят телефонный разговор Трампа и Путина. «Мы ожидаем согласования даты возможного телефонного разговора вскоре», ‒ сказал Песков, добавив, что пока нет информации о возможной встрече с глазу на глаз двух президентов.

Ранее сообщалось, что Киев и Вашингтон согласовывают возможный визит президента Петра Порошенко в США на вторую половину февраля.