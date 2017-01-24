Дагестан, южная российская республика, чаще ассоциируется с социальной нестабильностью и конфликтами, чем с туристическими поездками и отдыхом. Но один местный житель работает над тем, чтобы изменить восприятие своей родины в остальном мире. Вооружившись камерой, талантливый фотограф Магомед Шапиев пытается сделать свою республику популярной в Инстаграме
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Село Талсух, вблизи границы Дагестана с Грузией. Шапиев сделал эти кадры во время похода в горы с друзьями.
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Замерзший водопад в пещере рядом с селом Салта в Гунибском районе Дагестана. «Обычно мы уходим в экспедиции, в дикие условия, на несколько дней. Иногда можем путешествовать всю неделю», – говорит 24-летний фотограф.
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Цветущая весна и заснеженные горы Шамильского района Дагестана. Шапиев отмечает, что в Дагестане было очень опасно три или четыре года назад, когда многие районы находились под контролем исламистов, но сейчас, по его словам, там намного спокойнее.
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Каньон плато Бермамыт. Фотография сделана Шапиевым этой зимой. Хотя теперь в Дагестане и менее опасно, в 2016 году здесь произошла череда террористических нападений. Именно поэтому фотограф ставит в известность местные власти о своих экспедициях «на тот случай, если что-то пойдет не так».
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Раньше для молодого фотографа источником самой большой опасности были не только боевики-исламисты. «В горах проходили контртеррористические операции. Любая компания молодых людей в отдаленной местности могла быть без разбирательств уничтожена российскими спецназовцами», – говорит Шапиев.
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Шапиев (сзади) с другом в полях. Магомед получил должность официального фотографа президента Дагестана, но оставил эту работу, чтобы больше времени посвятить экспедициям.
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Река Чирагчай в лучах солнечного света. Шапиев рассказывает, что у него теперь «разная работа», включая фриланс-фотосъемку, которая помогает «остаться на плаву». Он надеется сделать карьеру фотографа. Недавно Магомед заключил первый контракт с российским изданием National Geographic.
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Сосна под снегом. Шапиев объясняет свою страсть к подобным снимкам так: «Я вырос в горах, в детстве во время небольших приключений я делал зарисовки всего, что увидел».
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«Потом я открыл для себя жанр фотографии», – вспоминает Шапиев. А после все быстро пошло по восходящей. Сегодня в Инстаграм-аккаунте фотографа-самоучки больше 120 тысяч подписчиков.
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Снежный покров в селении Нижний Балтух. Чтобы показать миру «другую сторону Дагестана», Шамиев создал хэштег #exploringdagestan, под которым публикует свои фотографии.
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«Люди не считают Дагестан красивым, а я хочу показать миру, что здесь прекрасно», – говорит Шапиев.
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Фотография диких лошадей одна из самых популярных в Инстаграме. «Она была сделана рядом с грузинской границей. Нам пришлось получать разрешение от пограничников подойти туда. Был яркий свет, и волны на воде от ветра. Потом я увидел этих лошадей», – рассказывает фотограф.
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Шапиев говорит, что фотографировать дикую местность ему особенно нравится осенью.
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Башня в Старом Кахибе. Легендарное село в Шамильском районе Дагестана было основано больше тысячи лет назад.
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Еще одна находка Шапиева в дикой дагестанской природе.
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Вершина горы в Южном Дагестане. Шапиев многие кадры делает на iPhone, но в основном фотографирует на Canon 5D Mark II и Sony Alpha A7.
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В этих каменных домах жили еще многие предки обитателей древнего села Шиназ в Южном Дагестане.
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Паутина в вечернем солнечном свете. Несмотря на свое мастерство использования света при фотосъемке, Шапиев говорит, что ему больше нравятся плохие погодные условия: «Облака, рассеянный туман... Все, что создает текстуру на фотографии».
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«Пожилой мужчина и мальчик прогуливаются по селу Хутхул. Атмосфера мира, спокойствия и красоты природы», – подписал фотографию Шапиев.