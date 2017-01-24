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Фотогалереи

«Другая сторона Дагестана»: как выглядит страна без войны (фотогалерея)

Дагестан, южная российская республика, чаще ассоциируется с социальной нестабильностью и конфликтами, чем с туристическими поездками и отдыхом. Но один местный житель работает над тем, чтобы изменить восприятие своей родины в остальном мире. Вооружившись камерой, талантливый фотограф Магомед Шапиев пытается сделать свою республику популярной в Инстаграме
Село Талсух, вблизи границы Дагестана с Грузией. Шапиев сделал эти кадры во время похода в горы с друзьями. &nbsp;
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Село Талсух, вблизи границы Дагестана с Грузией. Шапиев сделал эти кадры во время похода в горы с друзьями.

 

Замерзший водопад в пещере рядом с селом Салта в Гунибском районе Дагестана. &laquo;Обычно мы уходим в экспедиции, в дикие условия, на несколько дней. Иногда можем путешествовать всю неделю&raquo;, &ndash;&nbsp;говорит 24-летний фотограф. &nbsp;
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Замерзший водопад в пещере рядом с селом Салта в Гунибском районе Дагестана. «Обычно мы уходим в экспедиции, в дикие условия, на несколько дней. Иногда можем путешествовать всю неделю», – говорит 24-летний фотограф.

 

Цветущая весна и заснеженные&nbsp;горы Шамильского района Дагестана. Шапиев отмечает, что в Дагестане было очень опасно три или четыре года назад, когда многие районы находились под контролем исламистов, но сейчас, по его словам, там намного спокойнее.
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Цветущая весна и заснеженные горы Шамильского района Дагестана. Шапиев отмечает, что в Дагестане было очень опасно три или четыре года назад, когда многие районы находились под контролем исламистов, но сейчас, по его словам, там намного спокойнее.

Каньон плато Бермамыт. Фотография сделана Шапиевым этой зимой. Хотя теперь в Дагестане и менее опасно, в 2016 году&nbsp;здесь произошла череда&nbsp;террористических нападений. Именно поэтому&nbsp;фотограф ставит в известность местные власти о своих экспедициях &laquo;на тот случай, если что-то пойдет не так&raquo;. &nbsp;
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Каньон плато Бермамыт. Фотография сделана Шапиевым этой зимой. Хотя теперь в Дагестане и менее опасно, в 2016 году здесь произошла череда террористических нападений. Именно поэтому фотограф ставит в известность местные власти о своих экспедициях «на тот случай, если что-то пойдет не так».
 

Раньше для молодого фотографа источником самой большой опасности были не только боевики-исламисты. &laquo;В горах проходили контртеррористические операции. Любая компания молодых людей в отдаленной местности могла быть без разбирательств уничтожена российскими спецназовцами&raquo;,&nbsp;&ndash; говорит Шапиев. &nbsp; &nbsp;
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Раньше для молодого фотографа источником самой большой опасности были не только боевики-исламисты. «В горах проходили контртеррористические операции. Любая компания молодых людей в отдаленной местности могла быть без разбирательств уничтожена российскими спецназовцами»,  говорит Шапиев.  
 

Шапиев (сзади) с другом в полях. Магомед&nbsp;получил должность официального фотографа президента Дагестана, но&nbsp;оставил эту работу, чтобы больше времени посвятить экспедициям.
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Шапиев (сзади) с другом в полях. Магомед получил должность официального фотографа президента Дагестана, но оставил эту работу, чтобы больше времени посвятить экспедициям.

Река Чирагчай&nbsp;в лучах&nbsp;солнечного света. Шапиев рассказывает, что у него теперь &laquo;разная работа&raquo;, включая фриланс-фотосъемку, которая помогает &laquo;остаться на плаву&raquo;. Он надеется сделать карьеру фотографа. Недавно Магомед заключил&nbsp;первый контракт с российским изданием National Geographic.&nbsp; &nbsp;
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Река Чирагчай в лучах солнечного света. Шапиев рассказывает, что у него теперь «разная работа», включая фриланс-фотосъемку, которая помогает «остаться на плаву». Он надеется сделать карьеру фотографа. Недавно Магомед заключил первый контракт с российским изданием National Geographic. 
 

Сосна под снегом. Шапиев объясняет свою страсть к подобным снимкам так: &laquo;Я вырос в горах, в детстве во время небольших приключений я делал зарисовки всего, что увидел&raquo;.&nbsp;
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Сосна под снегом. Шапиев объясняет свою страсть к подобным снимкам так: «Я вырос в горах, в детстве во время небольших приключений я делал зарисовки всего, что увидел». 

&laquo;Потом я открыл для себя жанр фотографии&raquo;,&nbsp;&ndash; вспоминает Шапиев. А после все быстро пошло по восходящей.&nbsp;Сегодня в&nbsp;Инстаграм-аккаунте фотографа-самоучки больше 120 тысяч подписчиков. &nbsp;
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«Потом я открыл для себя жанр фотографии»,  вспоминает Шапиев. А после все быстро пошло по восходящей. Сегодня в Инстаграм-аккаунте фотографа-самоучки больше 120 тысяч подписчиков.
 

Снежный покров&nbsp;в селении Нижний&nbsp;Балтух.&nbsp;Чтобы показать миру &laquo;другую сторону Дагестана&raquo;, Шамиев создал хэштег #exploringdagestan, под которым публикует свои фотографии.
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Снежный покров в селении Нижний Балтух. Чтобы показать миру «другую сторону Дагестана», Шамиев создал хэштег #exploringdagestan, под которым публикует свои фотографии.

&laquo;Люди не&nbsp;считают Дагестан красивым, а я хочу показать миру, что здесь прекрасно&raquo;, &ndash;&nbsp;говорит Шапиев.
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«Люди не считают Дагестан красивым, а я хочу показать миру, что здесь прекрасно»,  говорит Шапиев.

Фотография диких лошадей одна из самых популярных в Инстаграме. &laquo;Она была сделана рядом с грузинской границей. Нам пришлось получать разрешение от пограничников подойти туда. Был яркий свет, и волны на воде от ветра. Потом я увидел этих лошадей&raquo;, &ndash; рассказывает фотограф. &nbsp;
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Фотография диких лошадей одна из самых популярных в Инстаграме. «Она была сделана рядом с грузинской границей. Нам пришлось получать разрешение от пограничников подойти туда. Был яркий свет, и волны на воде от ветра. Потом я увидел этих лошадей», – рассказывает фотограф.

 

Шапиев говорит, что&nbsp;фотографировать дикую местность ему особенно нравится осенью.
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Шапиев говорит, что фотографировать дикую местность ему особенно нравится осенью.

Башня в Старом Кахибе. Легендарное село в Шамильском районе Дагестана было основано больше тысячи лет назад.&nbsp;
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Башня в Старом Кахибе. Легендарное село в Шамильском районе Дагестана было основано больше тысячи лет назад. 

Еще одна находка Шапиева в дикой дагестанской природе.
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Еще одна находка Шапиева в дикой дагестанской природе.

Вершина горы в Южном Дагестане. Шапиев многие кадры делает на iPhone, но&nbsp;в основном фотографирует на Canon 5D Mark II и Sony Alpha A7. &nbsp;
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Вершина горы в Южном Дагестане. Шапиев многие кадры делает на iPhone, но в основном фотографирует на Canon 5D Mark II и Sony Alpha A7.

 

В этих каменных домах жили еще многие предки обитателей древнего села Шиназ в Южном Дагестане.
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В этих каменных домах жили еще многие предки обитателей древнего села Шиназ в Южном Дагестане.

Паутина в вечернем солнечном свете. Несмотря на свое мастерство использования света при фотосъемке, Шапиев говорит, что ему больше нравятся плохие погодные условия: &laquo;Облака, рассеянный туман... Все, что создает текстуру на фотографии&raquo;. &nbsp;
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Паутина в вечернем солнечном свете. Несмотря на свое мастерство использования света при фотосъемке, Шапиев говорит, что ему больше нравятся плохие погодные условия: «Облака, рассеянный туман... Все, что создает текстуру на фотографии».
 

&laquo;Пожилой мужчина и мальчик прогуливаются по селу Хутхул. Атмосфера мира, спокойствия и красоты природы&raquo;,&nbsp;&ndash; подписал фотографию Шапиев. &nbsp;
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«Пожилой мужчина и мальчик прогуливаются по селу Хутхул. Атмосфера мира, спокойствия и красоты природы»,  подписал фотографию Шапиев.
 

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