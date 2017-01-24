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Страницы крымской истории

Таврическая Ученая Архивная Комиссия

Фрагмент обложки Известий Таврической Ученой Архивной Комиссии

Фрагмент обложки Известий Таврической Ученой Архивной Комиссии

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130 лет назад, 24 января 1887 года, в Крыму была основана Таврическая Ученая Архивная Комиссия (ТУАК). Создание ТУАК диктовалось самим временем – за три года до ее создания, в апреле 1884 года, было принято Положение Комитета министров «Об учреждении ученых архивных комиссий и исторических архивов», утвержденное императором Александром III.

После этого во многих губернских центрах возникали ученые архивные комиссии. Мотивация же создания крымской архивной комиссии была сформулирована так: «Крым более богат вещественными памятниками старины, чем письменными, и Таврическая Ученая Архивная Комиссия, при самом своем открытии поставила себе целью собирать не одни археографические, но и археологические памятники». Об этом сказал известный крымовед Александр Христианович Стевен на заседании 30 мая 1887 года и был избран ее первым Председателем.

Сбор, сохранение, изучение археологических и письменных памятников – такова была основная цель Таврической Ученой Архивной Комиссии

Итак, сбор, сохранение, изучение археологических и письменных памятников – такова была основная цель Таврической Ученой Архивной Комиссии (ТУАК). Эта научная институция сыграла значительную роль в развитии исследований о Крыме. ТУАК стала одной из четырех десятков губернских ученых архивных комиссий, и сегодня можно сказать с уверенностью – была одной из самых успешных и плодотворных.

Состав комиссии формировался на добровольных началах. Ее непременным членом был губернатор, что подчеркивало ее высокий статус. Комиссии руководились не только местными органами власти, но и Академией наук. Таврическая Ученая Архивная Комиссия объединяла исследователей-крымоведов, а также значительную часть губернской интеллигенции.

Первое время Комиссия не имела своего отдельного помещения, вместе с музеем она размещалась в комнатах губернской земской управы по улице Долгоруковской. В 1909 году Симферопольская городская дума наконец передала Комиссии помещение на улице Екатерининской.

18 января 1913 года Губернское Земское Собрание приняло решение увековечить 300-летие царствования Дома Романовых сооружением в Симферополе музея, где были бы помещены коллекции музея древностей и естественноисторического музея. Городская управа предложила для сооружения музея часть Вокзальной площади перед началом Долгоруковской улицы. Были выделены денежные средства, но планам помешала начавшаяся в 1914 году первая мировая война.

Губернское Земское Собрание предоставило комиссии помещение в здании Губернского Земства для устройства Археологического Музея. Начало Музею было положено пожертвованиями из тридцати девяти предметов: античные наконечники стрел, стеклянные бусы, медные, серебряные, золотые монеты Боспорского царства, Крымского ханства, Российской империи. Музею были переданы дублетные материалы из Керченского музея.

Деятельность ТУАК финансировалась властями, а также за счет членских взносов, частных пожертвований и дохода от продажи собственных изданий. Комиссия регулярно публиковала «Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии» (ИТУАК).

Статьи по археологии, истории Крыма, опубликованные в «Известиях Таврической Ученой Архивной Комиссии», – важные материалы по изучению прошлого полуострова

Наверное, каждый крымовед хотя бы однажды обращался к этому изданию. Статьи по археологии, истории Крыма, опубликованные в ИТУАК, – важные материалы по изучению прошлого полуострова. Эти публикации стали закономерным результатом скрупулезных и основательных архивных и археологических изысканий. Неслучайно труды ТУАК, по выражению академика Игнатия Kрачковского, «представляют своеобразную энциклопедию по истории и культуре Kрыма, которая еще долго будет служить путеводной нитью для всех исследователей края».

Всего с 1887 по 1920 годы было выпущено 57 томов «Известий Таврической Ученой Комиссии», в которых было опубликовано более 400 научных статей и исторических документов. На заседаниях ТУАК звучали доклады членов комиссии и гостей, они протоколировались.

Среди крупных по объему работ назовем только некоторые: в нескольких томах ИТУАК было опубликовано основанное на архивных источниках «Камеральное описание Крыма, 1784 г.» Федора Лашкова, его же исторический очерк крымскотатарского землевладения и документы по этой же теме, работы Отто Ретовского по нумизматике Крымского ханства, «Очерк военной службы крымских татар» Измаила Муфтий-заде, публикации документов Крымского ханства с комментариями Мурат-бея Биарсланова, «Падение Кафы» Людвика Колли, публикация Абрамом Гидалевичем двух ханских ярлыков, принадлежащих общине евреев-крымчаков в Карасубазаре, работы по истории и археологии Крыма знаменитых крымоведов Александра Бертье-Делагарда и Арсения Маркевича.

Обширный фактический материал содержит «Камеральное описание Крыма, 1784 год». Как сказано в начале текста: «Перл Российской империи – Крым – после долгих усилий был присоединен, и потому естественно было ожидать от нового правительства подробного и внимательного изучения края с бытовой стороны». По сути, это реестр богатств и имущества аннексированного полуострова. Он оказался весьма обширным и занял шесть томов Известий ТУАК.

Отрывок из «Камерального описания Крыма…»

Отрывок из «Камерального описания Крыма…»

В шестом томе ИТУАК опубликована статья Арсения Маркевича «Поездка в г. Старый Крым». Она начинается так: «Подъезжая к Старому Крыму и любуясь его живописным местоположением, я думал о печальной судьбе этого города. Старый Крым, у татар Эски-Крым, в старые времена Солгат, давший, по мнению многих ученых, название полуострову, первая столица крымских ханов и лучшая их крепость в первое время владычества их в Крыму (до утверждения династии Гираев). Город, который в татарских песнях и у старых армянских писателей называется не иначе, как «великолепный», город, блиставший золотыми верхушками мечетей и минаретов…» (топонимика дается в редакции А.Маркевича – авт.).

«Древнейшая книга крымских посольских дел» в 1474-1505 годах опубликована в двадцать первом томе Известий Таврической ученой комиссии. Она охватывает 30-летний период и представляет собой «цельную летопись посольских сношений» царя Иоанна III с его союзником Менгли-Гиреем, и не с одним только им».

Арсений Маркевич в работе «К истории Ханского Бахчисарайского дворца» рассказывает о попытках реставрации этой национальной святыни крымских татар, констатируя, что в последнее время он «пришел в ветхость и запустение». По словам крымоведа: «В настоящее время убранство дворца совершенно обветшало и представляет только намеки на прежнее великолепие».

После установления Советской власти ТУАK продолжила свою деятельность как Таврическое общество истории, археологии и этнографии (ТОИАЭ), которое просуществовало до 1931 года. Каждый из 61 тома трудов ТУАK-ТОИАЭ сегодня является раритетом, а полных комплектов и вовсе сохранились единицы. Тем большую благодарность мы испытываем всякий раз, когда обращаемся к этим работам – трудам самоотверженных подвижников крымской гуманитарной науки.

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции

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