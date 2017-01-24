Айнарс Белдавс окончил геофак Латвийского университета на рубеже 80-90-х гг. "Не рухни СССР – мог бы просидеть на ведомственной картографической фабрике, – рассказывает он. – Но время настало интересное, и однокурсники предложили работу веселей: сбывать советские военные карты, которые продавали офицеры, спешно покидавшие прибалтийские военные части".



Белдавс рассказывает, что детальность этих карт его поразила. Давным-давно, когда спутниковые онлайн-карты Google еще не были изобретены, советские офицеры с самого окончания Второй мировой войны по приказу командования занимались тем, что рисовали самые подробные в мире карты местности. На некоторых, например, картах Лондона, Берлина, Парижа, один сантиметр равняется ста метрам, и даже указаны маршруты автобусов и отрисованы внутренние дворики домов. Подготовка к европейским сражениям шла монументальная.

"Эта детальность была разной в зависимости от интереса к территории. Карты делались по всему миру, даже Австралия и Новая Зеландия были картированы, но, конечно, они были не детальнее масштаба пятьсот тысяч: один сантиметр – пять километров, – рассказывает Белдавс. – Но Европа в основном, плюс-минус была картирована вся в масштабе пятьсот метров".



И эти уникальные секретные карты Белдавс купил практически по цене бумаги.

"В начале 1992 года получили предложение от склада, где хранились эти карты, купить их как макулатуру", – рассказывает он.

Белдавс утверждает, что в 90-е годы на картографических конференциях встречал российских офицеров и знает: кому-то за продажу военных карт крепко влетело. Но в Риге секретные материалы – просто бизнес. Белдавс и его компаньоны купили десятки вагонов, несколько тонн секретных документов, и до сих пор ими торгуют. В начале 90-х их товаром интересовались главные мировые библиотеки, частные коллекционеры, книжная ярмарка во Франкфурте.



Сегодня, в эпоху Google Maps, карты главным образом берут как антиквариат, в основном туристы. Самые охочие до планов собственной местности – голландцы и скандинавы. А вот самые равнодушные, как ни удивительно – китайцы. У американцев интерес слегка всколыхнулся после публикации истории о советских картах в передовом журнале Wired. А вот соседи, белорусы и поляки, картографическими шедеврами не интересуются совсем, хотя копий карт именно их стран особенно много.

"Например, из карт Польши мы просто делаем мешочки. Просто их так много, что мы можем себе это позволить, Польша и Белоруссия. А вот Нью-Йорка так мало, что его просто нет. Если бы он был, мы бы тут развернулись!", – говорит продавец магазина.



Сначала бизнес состоял из двух частей – магазина и типографии. Но потом владельцы поняли, что допечатывать карты в век интернета больше не имеет смысла. Один из партнеров откололся и теперь он – основатель знаменитого курорта Аматциемс, территории с насыпными островами и искусственными озерами, где покупают дома знаменитости. Там, например, купила землю российская суперзвезда Чулпан Хаматова.



Единственное, что может помешать благополучию уникальной лавки, – российские спецслужбы. Планы территории России до сих пор считаются засекреченными, хоть и сняты многократно со всех возможных космических спутников. Но в России, где сажают просто за перепост в Твиттере, старая бумажная карта вполне может быть поводом для обвинения в шпионаже.

"Если например, с этими картами ехать в Россию, то лучше этого не делать, потому что на них написано "секретно", – предупреждает покупателей Айварс Белдавс. – Кому-то это может не понравиться. Если захотят привязаться – привяжутся".