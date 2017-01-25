Эстафету в спецпроекте «Элифбе в министерстве» принимает Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.

Luğat (словарь): Министерство энергетики и угольной промышленности Украины – Ukraina Energetika ve kömür sanayısı nazirligi.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины является одним из центральных органов исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины.

Минэнергоугля Украины отвечает за реализацию государственной политики в электроэнергетическом, ядерно-промышленном, угольно-промышленном, торфодобывающем и нефтегазовом комплексах.

Luğat (словарь): угольная отрасль – kömür saası, уголь – kömür.

Luğat (словарь): угольная отрасль – kömür saası, уголь – kömür

Министерство энергетики и угольной промышленности занимается формированием баланса угля и угольной продукции.

Luğat (словарь): угольная отрасль – kömür saası, уголь – kömür, угольная продукция – kömür mahsulatı, продукция – mahsulat.

Министерство также занимается прогнозированием направлений развития угольной отрасли относительно добычи угля и его переработки.

Luğat (словарь): добыча угля и переработка – kömürniñ çıqaruvı ve qayta işlevi, добыча угля – kömürniñ çıqaruvı, переработка – qayta işlevi.

Спецпроект «Elifbe nazirlikte» (Элифбе в министерстве) – это совместный проект Министерства информационной политики Украины и Крым.Реалии.

«Элифбе» в переводе с арабского – азбука, алфавит. Видеоуроки крымскотатарского языка «Элифбе» – еще один проект Крым.Реалии.

Автор текста и ведущая – Халисе Зинедин, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.

Изучай, познавай и применяй вместе с «Элифбе»!

Мы ждем ваши пожелания и комментарии по электронному адресу elifbe2015@gmail.com.