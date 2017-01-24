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Фотогалереи

Въезды в Киев частично заблокированы активистами (фотогалерея)

Около 200 участников акции и несколько десятков автомобилей частично блокируют въезды в Киев на Бориспольском шоссе, Броварском проспекте, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах. Участники акции протеста заявили, что хотят привлечь внимание властей к теме растаможки автомобилей, приобретенных за рубежом.
Автомобили припаркованные в крайней правой полосе в направлении столицы, в связи с этим движение транспорта несколько усложненно
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Автомобили припаркованные в крайней правой полосе в направлении столицы, в связи с этим движение транспорта несколько усложненно

На некоторых пунктах митингующие подожгли на обочинах шины и разожгли костер
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На некоторых пунктах митингующие подожгли на обочинах шины и разожгли костер

В то же время, как заявили в полиции, грубых нарушений правопорядка не зафиксировано
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В то же время, как заявили в полиции, грубых нарушений правопорядка не зафиксировано

Участники акции протеста заявили, что хотят привлечь внимание властей к теме растаможки автомобилей, приобретенных за рубежом
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Участники акции протеста заявили, что хотят привлечь внимание властей к теме растаможки автомобилей, приобретенных за рубежом

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией требуют принятия законопроекта номер 5567, который урегулирует проблему временного ввоза автомобилей с иностранной регистрацией в Украину
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Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией требуют принятия законопроекта номер 5567, который урегулирует проблему временного ввоза автомобилей с иностранной регистрацией в Украину

Законопроект предлагает ввести &laquo;условное частичное освобождение от налогообложения&raquo; ввезенных из-за границы авто и установить за это &laquo;справедливую плату&raquo;. Согласно предлагаемым изменениям в законодательство, годовой платеж составит около 2,5% от стоимости растаможки автомобиля, но ежегодно будет расти
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Законопроект предлагает ввести «условное частичное освобождение от налогообложения» ввезенных из-за границы авто и установить за это «справедливую плату». Согласно предлагаемым изменениям в законодательство, годовой платеж составит около 2,5% от стоимости растаможки автомобиля, но ежегодно будет расти

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