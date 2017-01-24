Около 200 участников акции и несколько десятков автомобилей частично блокируют въезды в Киев на Бориспольском шоссе, Броварском проспекте, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах. Участники акции протеста заявили, что хотят привлечь внимание властей к теме растаможки автомобилей, приобретенных за рубежом.