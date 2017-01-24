Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично удовлетворил апелляцию на решение Бахчисарайского районного суда по делу Энвера Шерфиева и назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей (4550 гривен). По мнению Бахчисарайского суда, Шерфиев участвовал в несанкционированном массовом мероприятии в мае 2016 года, когда жители Бахчисарая собрались у кафе «Салачик», чтобы обсудить проходящие в этот день обыски в домах крымских татар. Судебные органы вынесли обвинительные решения об участии в несанкционированном массовом мероприятии в отношении шести участников, никто из них вины не признал.