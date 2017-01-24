На очередном пленарном заседании подконтрольного России Законодательного собрания города Севастополя парламентарии рассмотрели в первом чтении проект закона «О выборах губернатора города Севастополя». Отдельные его нормы спровоцировали неоднозначную реакцию и, как следствие, бурную дискуссию в обществе.

Представляя законопроект, представитель губернатора Севастополя в Законодательном собрании Михаил Вавилов обратил внимание присутствующих на то, что среди рецензентов этого документа присутствует российская ЦИК. Кроме того, при написании законопроекта авторы основывались на опыте других регионов России, где предусмотрена процедура выборов главы региона.

Спорные нормы закона затрагивают как пассивное, так и активное избирательное право горожан. Настоящий законопроект запрещает самовыдвижение кандидата, предоставляет право голоса солдатам срочной службы, временно пребывающим на территории города Севастополя, а также устанавливает максимальный, с точки зрения российского законодательства, муниципальный фильтр в 10% подписей районных депутатов.

Именно последний пункт вызвал наибольшую дискуссию во время депутатского коллоквиума. Если исходить из текста закона, то он обязывает потенциального кандидата собрать 12-13 подписей муниципальных депутатов, при этом эти депутаты должны быть представителями двух третей районов, которые они представляют.

Неоднозначность норм

По мнению некоторых парламентариев, включая спикера Заксобрания Екатерину Алтабаеву, текст закона написан неоднозначно и, при определенной расстановке «логических ударений» приобретает иной смысл. Алтабаеву поддержали также депутаты Борис Колесников и Илья Журавлев, а их коллега Татьяна Вусатенко стала единственной, кто прямо высказался о возможном снижении муниципального ценза ради достижения цифрового порядка.

Во время общественных обсуждений местные общественники обращали внимание присутствующих на то, что вышеназванный фильтр может быть использован для препятствования реализации демократических процедур, поскольку в севастопольском регионе лишь две партии («Единая Россия» и КПРФ – КР) имеют достаточно число депутатов и, как следствие, возможность утвердить своего кандидата на губернаторский пост.

Это серьезная проблема для Севастополя, потому что у нас муниципалитеты сформированы в основном партией «Единая Россия»

«Это (муниципальный фильтр – КР) серьезная проблема для Севастополя, – говорит глава севастопольского отделения «Партии Роста» Олег Николаев. – Потому что у нас муниципалитеты сформированы в основном партией «Единая Россия». По федеральному законодательству, возможен фильтр от 5 до 10 процентов. Поставили максимальный – и это явно играет на руку действующему врио губернатора Дмитрию Овсянникову».

По мнению члена Общественной палаты Севастополя Ивана Комелова, независимо от того, каким образом будут вычислять процент необходимых подписей (от общего числа депутатов или от числа депутатов каждого из муниципальных советов – КР), в настоящее время «Единая Россия» так или иначе может влиять на предвыборную кампанию.

Влияние, безусловно будет, возможно, в какой-то рекомендательной форме

«Я не думаю, что могут быть какие-то прямые запреты или указания. Никто не запрещает депутатам-единороссам ставить подпись за любого из кандидатов. Но влияние, безусловно будет, возможно, в какой-то рекомендательной форме. Кроме того, насколько мне известно, в муниципальных советах есть еще несколько самовыдвиженцев, есть депутаты от ЛДПР еще одной или двух партий, поэтому кроме «Единой России» и КПРФ у других людей будут шансы преодолеть фильтр», – заявил Крым.Реалии Комелов.

Без самовыдвижения

Одной из наиболее неоднозначных норм принятого в первом чтении законопроекта является запрет на самовыдвижение.

Представитель правительства Михаил Вавилов аргументировал такую норму практикой, которая сложилась в российских регионах. Практически во всех субъектах федерации, где предусмотрены выборы губернатора, право выдвигать кандидатов имеют лишь официально зарегистрированные политические силы.

По словам депутата Олега Николаева, подобные ограничения должны способствовать отсеиванию среди кандидатов фейковых персонажей, которые могут каким-либо образом исказить окончательный результат.

Нужны инструментарии, которые позволили бы отсеивать некоторых фейковых персонажей

«Я вообще за то, чтобы выборы были максимально конкурентными, но при этом нужно понимать, что нужны инструментарии, которые позволили бы отсеивать некоторых фейковых персонажей. Возможно, следовало бы ввести процедуру сбора подписей для потенциальных самовыдвиженцев», – заявил Николаев.

На пленарном заседании Законодательного собрания также поднимался вопрос целесообразности введения самовыдвижения. В частности, вице-спикер парламента Александр Кулагин заявил, что считает эту процедуру неоправданно объемной, которая будет не по силам ни одному из кандидатов.

«Для самовыдвиженцев вводится сбор подписей граждан. Это очень объемная процедура, в процессе которой люди совершают множество ошибок и при проверки все эти подписные листы отбраковываются. Не думаю, что в этом есть необходимость», – заявил Кулагин.

С Кулагиным солидарен и Иван Комелов, он заявил следующее: «Понимаете ли, объем затраченного трудового ресурса для сбора подписей при самовыдвижении уж точно не меньше, что процесс ведения переговоров с той или иной политической силой. Поэтому я не думаю, что отсутствие самовыдвижения является столь существенным ограничением, о котором стоит так громко говорить».

Впрочем, у депутатов еще остается возможность привести в надлежащий вид неоднозначность некоторых пунктов данного документа. По результатам общественных обсуждений было предложено около 30-ти поправок различного характера, в том числе – ценз оседлости. Депутаты приняли решение установить 28-дневный срок внесение правок, среди которых должен фигурировать и подробный юридико-технический анализ законопроекта, который, в свою очередь, позволит устранить некоторые правовые коллизии.