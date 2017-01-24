В незапамятные времена, когда я ходил под стол пешком, а мой отец был полон сил и одержим желанием вырастить из меня нобелевского лауреата, Паганини, Эйнштейна и Резерфорда (одновременно), в мою голову вливались тонны сведений о разных предметах. Уличив меня в том, что я рассредоточился, отец начинал орать: «Тебя ВООБЩЕ ничего не интересует!!!»

Я глотал упрек, поскольку мне очень хотелось стать Нобелевским лауреатом, просто чтобы порадовать папу. Но, в конце концов, в один прекрасный момент ткнул в «Приключения Шерлока Холмса». На странице книги великий персонаж объяснял доктору Ватсону, что голова – это чердак с ограниченным объемом. Можно набить ее хламом, и для по-настоящему важных вещей места не останется. Схема воспитания после этого принципиально не изменилась, но аргумент мой приняли.

Эта история понадобилась мне, чтобы пояснить, как относятся луганчане к Плотницкому, приближенным к нему лицам и их запутанным отношениям, которые периодически отсвечивают в СМИ информацией, например, про то, что то или иное приближенное лицо растворилось в лучах Матрицы, было уволено или сменило статус с «единомышленник и соратник» на «недруг».

Иллюзия о том, что Игорь Венедиктович – близкий человек «гражданина ЛНР», никогда не имела места

Иллюзия о том, что Игорь Венедиктович (Игорь Плотницкий – нынешний главарь группировки «ЛНР» – ред.) – близкий человек всякого «гражданина ЛНР», в сущности, никогда не имела места. Даже у Болотова (Валерий Болотов – экс-главарь группировки «ЛНР» – ред.) были какие-то черты землянина, в чем-то понятного, с которым можно было связывать ожидания, позитивные или негативные.

Игорь Венедиктович с самого начала был вещью в себе. Появление его у руководства в сентябре 2014 года, объясненное луганчанам пунктиром («на первый план теперь вышли интересы не военные, а экономические») совпало по времени с жесткой блокадой Луганска и активными боевыми действиями, что само по себе делало формулировку, мягко говоря, несовершенной.

Но, с другой стороны, всем было и не до того.

В конце концов, чтобы интересоваться процессами в высоких кабинетах, необходим известный уровень сытости, праздности и благополучия. Как вариант, нужно быть совсем темным и находиться в том положении, когда в руководителе видят бога. Промежуточные варианты сильно понижают градус внимания к теме «кто стоит за чей спиной».

Шло время. Появилось электричество, вода, гуманитарные конвои. На волне «отсутствие обстрелов, что само по себе является счастьем», прошли «выборы» в местные органы власти в ноябре 2014 года. В город постепенно возвращались беженцы. На них наваливалось не сто процентов проблем, с которыми столкнулись луганчане летом 2014 года, но им хватало 50 или 40, которые они принимали за все 100. В поисках денег, работы, материалов для ремонта разрушенных квартир, возвращенцы тоже не имели времени и желания вникнуть в процессы, происходящие в «Доме правительства».

Колбаса в магазинах считается заслугой Плотницкого – так же, как и маленькие зарплаты

Нельзя сказать, что на Плотницкого не возлагали вину за те бесчисленные неудобства, с которыми сталкивались жители города с осени 2014-го по сей день. В конце концов, это естественный ход мысли профана – что во всем виноват Самый Главный. Но, с другой стороны, тот же ход мысли приписывает Самому Главному и все победы и достижения. То есть колбаса в магазинах считается заслугой Плотницкого – так же, как и маленькие зарплаты. Верно это или нет – речь сейчас не об этом.

Отличие луганчан от остального мира, точнее, той его части, где существует демократия и традиция критического осмышления действий власть имущих, конечно, есть. Не секрет, что в «ЛНР» дистанция между необдуманным высказыванием о действиях властей и его роковыми последствиями может быть короче, чем, например, в Норвегии. Но короче ли она, чем в Украине или в России – это очень большой вопрос. А культура мысли требует сравнивать сравнимое.

Поэтому ожидаемо, что в луганских блогах вы вряд ли отыщете систематическую критику действий Игоря Венедиктовича. С другой стороны, пристальный интерес к его деятельности, в тех ее аспектах, которые не освещаются луганскими СМИ, реально присущ не каждому мыслящему луганчанину. Просто потому, что видеть причину зла в той или иной персоне, как бы она не была высокопоставлена – результат известной наивности.

За любой публичной персоной, это давным-давно не секрет, стоят силы, которые иногда не спешат обозначиться, а иногда всем известны. А если персона и добавит что-то «от себя» во время, свободное от исполнения возложенных на нее функций, то вряд ли это может заинтересовать кого-то, кроме ценителя «гишторий». Да, у Януковича был золотой унитаз, но любим-то мы его не только за это.​

Страшно далеки рядовые «граждане ЛНР» от «Дома правительства»

Отсюда разница в восприятии новостей из жизни правящей верхушки Луганска у внешних и внутренних наблюдателей. Когда внешний наблюдатель узнает из новостей, что в Луганске готовился переворот или больше, чем наполовину изменили состав «правительства», или вчерашний соратник взят «МГБ», ему кажется, что в данную минуту все луганчане припали к компьютерам, лихорадочно покупают газеты (выходящие в Луганске числом две или три) и отложили все свои дела, одержимые желанием узнать подробности. Но ничего этого нет и быть не может. Поскольку страшно далеки рядовые «граждане ЛНР» от «Дома правительства», хотя физически до него можно доехать из любого конца города минут за 20 или меньше.

И оттого, что тому, кто третий год живет во время войны, эмпирически известно, что происходящее в «Доме правительства» мало сказывается на ходе обыденной жизни.

«На чердаке» луганчанина нет места для знания о дворцовых переворотах. Там все места выделены под размышления о том, что мы будем есть сегодня и завтра. До послезавтра фантазия уже не доходит. Послезавтра это примерно как «спустя сто лет».

Петр Иванов, психолог, город Луганск

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Перепечатка из рубрики «Листи з окупованого Донбасу» Радіо Свобода