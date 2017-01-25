Крымские газеты пишут о якобы провокациях Военно-морских сил Украины в Черном море, прошедшем в Москве съезде партии «Единая Россия» и о том, какие идеалы следует искать крымским татарам.

«Крымская правда» в материале «Примерзшие пираты» рассказывает об обнародованных ФСБ «фактах провокаций со стороны Украины» в Черном море.

Издание со ссылкой на замглавы пограничной службы ФСБ адмирала Геннадия Медведева сообщает, что 31 марта 2016 года одно из судов Военно-морских сил Украины якобы совершило провокационные действия – открыло огонь из автоматического стрелкового оружия по принадлежащей «Черноморнефтегазу» самоподъемной буровой установке «Таврида», расположенной в Черном море.

«Совместными действиями спецслужб и Черноморского флота инцидент был локализован. Фрегат «Гетман Сагайдачный» и водолазное судно «Почаев», с борта которого вели обстрел, выдворены из района расположения буровой установки», – сообщил Медведев.

«В настоящее время, когда последние боевые корабли Украины обездвижены льдами на своей стоянке в Одессе, ожидать новых провокаций со стороны Киева в территориальных водах России не приходится. Но как только оттают, снова будут пакостить. Это уж как пить дать», – пишет «Крымская правда».

«Крымская газета» в рубрике «Колонка эксперта» разместила мнение политолога Александра Форманчука о прошедшем в Москве XVI съезде партии «Единая Россия». По мнению Форманчука, «избрание крымских политиков в советы «Единой России» – важное событие».

«Надо иметь в виду, что впереди президентские выборы в 2018 году, и это главная задача, которая будет стоять перед ЕР. Поэтому нынешний съезд и переформатирование имеют большое значение. А то, что в состав Высшего совета включен глава республики Сергей Аксенов, свидетельствует об очень важной роли Республики Крым в укреплении российской государственности, о том, что «Крымская весна» привела к консенсусу в российском обществе. А также это свидетельство авторитета высокого доверии к самому лидеру Крыма. Избрание в Генеральный совет еще двух крымчан, депутата Госдумы Руслана Бальбека и спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова, тоже подчеркивает значимость крымской проблематики в самой деятельности правящей партии. Руслан Бальбек – выступает как представитель крымскотатарского народа. Это важность для нейтрализации крымскотатарского фактора как спекулятивного момента со стороны Украины», – добавляет политолог.

«Голос Крыма» в статье «Размышления о предстоящих путях» приводит мнения ученых и общественных деятелей о том, какие необходимы идеалы крымским татарам.

Председатель Ассоциации крымскотатарских работников образования «Маариф» Сафуре Каджаметова считает, что активизация национального движения, направленная на воссоздание национально-территориальной автономии, на утверждение в Крыму социальной справедливости, языкового и правового равенства, свободы, демократии, нравственных основ и духовных ценностей, органично связанных с крымскотатарской культурной традицией, и есть сфера национальных идеалов крымскотатарского народа.

Кандидат философских наук Надир Бекиров называет национальным идеалом для крымских татар «национальное единство».

«О нем говорят все, однако большей частью понимают его так, что единство – это когда большинство, а лучше все крымские татары идут за одним провокатором на убой ради его хозяина. И каждый из этих «деятелей» претендует на то, что он и есть воплощение национального единства. С моей точки зрения, для крымских татар ситуация, когда они в жизни вынуждены служить на разных должностях разным государствам и политическим силам, отрабатывая свой ежедневный хлеб, неизбежна. И само по себе это допустимо. Однако эта служба ради элементарного проживания и выживания не может выходить за рамки необходимого условия существования и превращаться в стремление выслужиться ценой посягательства на своих соотечественников и интересы народа в целом», – считает Бекиров.