Специально для Крым.Реалии

Президенты и премьер-министры Сербии и Косово встречаются в Брюсселе на фоне нового обострения отношений между Белградом и Приштиной. Таких встреч на высшем уровне не было уже год, и сейчас руководство Европейского Союза пытается вновь добиться взаимопонимания между двумя странами, одна из которых не признает существования другой.

Диалог между Белградом и Приштиной может продолжаться еще долгие годы – учитывая то, что многие сербы и албанцы отнюдь не горят желанием договариваться, и нынешние переговоры, как и все предыдущие, тоже проходят на фоне протестов оппозиции как в Сербии, так и в Косово. Но интересно то, что послужило инструментом нового кризиса, что позволило косовскому премьеру Исе Мустафе обвинить Белград в стремлении дестабилизировать ситуацию.

Это – обычный поезд. Железнодорожный состав, который за несколько дней до саммита отправился из Белграда в Косовскую Митровицу – главный город сербской общины Косово.

Поезд был красочно расписан лозунгами «Косово – это Сербия» и украшен изображениями сербских монастырей Косово. Его остановили на границе, реальной стычки не произошло.

Но я вспомнил о другом поезде – поезде, которого никогда не было. Поезде, которым российская пропаганда и крымские коллаборационисты пугали население полуострова накануне его аннексии. Поезде, в котором направлялись в Симферополь «бандеровцы» с Майдана, которые должны были заставить крымчан заговорить по-украински и поставить вместо памятника Ленину монумент Бандеры или Шухевича. Поезд, на котором, очевидно, должно было быть написано «Крым – это Украина».

Поезд из Белграда в Косовскую Митровицу – был. И его путешествие было с энтузиазмом воспринято той самой пропагандой, которая придумала крымский поезд

Такого поезда никогда не было. А вот поезд из Белграда в Косовскую Митровицу – был. И его путешествие было с энтузиазмом воспринято той самой пропагандой, которая придумала крымский поезд. Более того – я не сомневаюсь, что именно эта пропаганда – а, вернее, сотрудники российских спецслужб, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации в Сербии также, как были заинтересованы в дестабилизации ситуации в Украине – придумали «разукрасить» этот поезд. Цель – подорвать позиции премьер-министра Сербии Александра Вучича, который стремится к европейской интеграции своей страны, не допустить примирения Сербии и Косова, сохранить самоубийственные симпатии к России в сербском обществе. И в конечном счете – не дать возможности Сербии стать частью цивилизованного мира, частью большой Европы.

Примерно те же цели преследовали подручные Путина в Крыму, когда придумывали поезд из Киева. Помешать европейской интеграции Украины, не дать возможности нормально развиваться, отравить воздух ядовитыми миазмами «русской весны». Просто тогда в качестве инструмента российской экспансии были использованы крымчане, сейчас – косовские сербы. Путину наплевать на будущее этих людей, на их разочарования и несчастья. Они – всего лишь жертвы под колесами его кровавого «поезда дружбы».

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