Япония поднимала истребители для перехвата трех российских бомбардировщиков

В Министерстве обороны Японии сообщили, что поднимали в воздух свои истребители для перехвата трех российских военных самолетов, которые приближались к границе страны.

По данным японского оборонного ведомства, три стратегических бомбардировщика Ту-95 приблизились к Японии с севера и пролетели над Японским морем во второй половине дня 24 января. Два из них впоследствии отправились на юг в сторону острова Окинава и облетели всю Японию, прежде чем вернуться в Россию.

Эти самолеты не нарушали воздушное пространство Японии, говорится в сообщении министерства.

Последний подобный инцидент с участием российских военных самолетов вблизи границ Японии произошел около года назад, в январе 2016 года.