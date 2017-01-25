Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Россия осуждает провокации Украины вблизи Крыма», – сообщает кубинское информагентство Prensa Latina. «Россия осудила провокации ВМС Украины на нефтяной платформе в Черном море недалеко от побережья Крыма. В марте и декабре прошлого года корабли украинского Черноморского флота открыли огонь по нефтяной платформе, принадлежащей компании «Черноморнефтегаз», национализированной властями Крыма. Для того, чтобы предотвратить дальнейшие провокации, Россия разместила свои военные корабли в районе, где работает указанная платформа «Черноморнефтегаза», ранее принадлежавшая украинской компании «Нафтогаз». Российские власти утверждали, что действия украинского фрегата «Гетьман Сагайдачний» и судна «Почаїв» являются провокацией и представляют угрозу для безопасности судоходства и экономической деятельности».

Prensa Latina обвиняет Украину в «энергетической блокаде и блокаде водоснабжения, а также похищениях солдат и других провокациях

Бэкграундом упомянут так называемый «референдум» 2014 года, состоявшийся якобы «через месяц после переворота в Киеве», на котором «подавляющее большинство жителей Крыма высказались за независимость от Украины и возвращение под российский суверенитет». Издание обвиняет Украину в «энергетической блокаде и блокаде водоснабжения, а также похищениях солдат и других провокациях на границе Крыма с остальной частью Украины». Напомню, что Куба голосовала против резолюции ООН о территориальной целостности Украины.

«Крым и его судьба после 1992 года», – блог с таким заголовком размещен на одном из словацких порталов Рravda. Вопреки названию, материал представляет собой перевод с русского интервью адмирала Игоря Касатонова, опубликованного РИА Новости. В нем российский адмирал описал свое видение раздела советского Черноморского флота, обвинив Украину в намерении подчинить весь флот себе. «В этой связи я задумываюсь над вопросом, почему Ельцин отдал Крым? Я с Борисом Николаевичем не разговаривал на эту тему, но думаю, что это был заказ Запада, потому что им было очень выгодно, чтобы Крым был не российским. И в первую очередь потому, что Россия теряла полноценную, очень крупную группировку войск на юго-западном направлении. Это при том, что направление итак было ослаблено, так как семь военных округов оказались за границей, три стратегических командования, три группы войск, Балтийский флот частично, Черноморский флот практически полностью. Это было, безусловно, на руку Западу».

«Российские эксперты: сделки «Крым за Косово» не будет», – пишет сербский портал В92. «Россия не признает Косово – Москва никогда не будет торговать территориальной целостностью Сербии, считают российские эксперты. Так они отреагировали на заявления, сделанные западными аналитиками, что «Россия может признать Косово, чтобы достичь соглашения с США». Российские эксперты говорят, что такие заявления выглядят как попытка их западных коллег «вбить клин» между Россией и Сербией. «Это выглядит попыткой посеять раздор, так как сценарий признания Косово Москвой не представляется возможным, особенно в то время как Путин находится у власти. Даже если Соединенные Штаты выдвинули такое предложение, Россия будет отвергать его, и не будет вступать в такого рода бартер, потому что нам не нужна поддержка Вашингтона, чтобы Крым был российским. Крым вернулся в состав России путем референдума, несмотря на позицию США и ЕС», – сказал Игорь Пшеничников, советник директора Российского института стратегических исследований. Этот эксперт не исключает возможности того, что Соединенные Штаты могли бы сделать предложение «Крым за Косово», но уверен, что Москва не согласится на это ни при каких обстоятельствах. Он также отметил, что «в прошлом месяце Министерство иностранных дел России заявило, что Сербия может полностью рассчитывать на поддержку со стороны России, чтобы защитить свою территориальную целостность, когда речь идет о Косово».

Крымчанам надоели пустые обещания Киева и отсутствие действий. Доверие даже самых горячих сторонников Украины и членов их семей исчезает

«Проукраинские крымчане устали от пустых разговоров из Киева», – полагает газета Kyiv Post. Несмотря на то, что в последние годы «крымский вопрос» был представлен на общеукраинском уровне, и имелись хорошие новости: резолюция ООН, вердикт о «скифском золоте», победа Джамалы, – эти символические победы не помогли улучшить повседневность крымчан. «К сожалению, Киев разочаровал лояльных крымчан, и тех, кто проживает на полуострове, и тех, кто бежал после российской аннексии. Хотя очевидно, что Украине не хватает ресурсов, необходимых, чтобы вернуть Крым сейчас, многие возмущены нежеланием правительства принять ряд простых мер, чтобы сделать жизнь проще для них». Речь идет о сложной процедуре пересечения административной границы полуострова, отсутствии поддержки для переселенцев и молодых абитуриентов. «Крымчанам надоели пустые обещания Киева и отсутствие действий. Доверие даже самых горячих сторонников Украины и членов их семей исчезает, когда они сталкиваются с хамством на границе и драконовскими таможенными правилами. Крымчане теряют веру, когда пытаются начать жизнь с нуля в континентальной части Украины – им отказывают в базовой поддержке жилищного строительства и образования. Настало время правительству доказать свою приверженность Крыму, если мы когда-нибудь хотим вернуть его обратно».