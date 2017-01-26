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Фотогалереи

Недоступный Ай-Петри: что стоит за закрытием плато? (фотогалерея)

В декабре прошлого года дорогу на Ай-Петри перекрыли. В российском ГИБДД Крыма ссылались на угрозу снежных лавин. Однако предприниматели, ведущие бизнес на вершине, считают, что власти Крыма хотят очистить плато Ай-Петри под новую застройку.
Российское руководство Крыма в конце февраля планирует расчистить плато горы Ай-Петри от незаконных строений. Об этом российский глава ялтинской администрации Андрей Ростенко заявлял еще в конце декабря 2016 года
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Российское руководство Крыма в конце февраля планирует расчистить плато горы Ай-Петри от незаконных строений. Об этом российский глава ялтинской администрации Андрей Ростенко заявлял еще в конце декабря 2016 года

В декабре прошлого года автодорогу на Ай-Петри перекрыли
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В декабре прошлого года автодорогу на Ай-Петри перекрыли

А 23 января в Ялте закрыли и канатную дорогу на плато
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А 23 января в Ялте закрыли и канатную дорогу на плато

Теперь, чтобы попасть на вершину горы, нужно доехать на такси&nbsp;к полицейскому посту, а затем пройти пешком. После чего машина забирает пассажиров и везет наверх
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Теперь, чтобы попасть на вершину горы, нужно доехать на такси к полицейскому посту, а затем пройти пешком. После чего машина забирает пассажиров и везет наверх

Есть и второй способ &ndash; экстермальний. На УАЗике пассажиров везут по лесу через Ялтинский горно-лесной заповедник
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Есть и второй способ – экстермальний. На УАЗике пассажиров везут по лесу через Ялтинский горно-лесной заповедник

В обеих случаях турист попадает к метеостанции в поселке Охотничье. Далее, чтобы добраться до канатной дороги, нужно либо идти пешком (2,5 км), либо заказывать снегоход
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В обеих случаях турист попадает к метеостанции в поселке Охотничье. Далее, чтобы добраться до канатной дороги, нужно либо идти пешком (2,5 км), либо заказывать снегоход

Территория вблизи канатной дороги, где расположены кафе, сейчас напоминает заброшенный город
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Территория вблизи канатной дороги, где расположены кафе, сейчас напоминает заброшенный город

Безлюдно и заснежено
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Безлюдно и заснежено

По словам официантов, несколько дней назад большинство кафе работало. Сейчас на плато возле канатки работает только одно кафе
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По словам официантов, несколько дней назад большинство кафе работало. Сейчас на плато возле канатки работает только одно кафе

Официанты рассказывают, что часть предпринимателей уже покинули свое место работы. А остальные надеются, что ситуацию удастся изменить в их пользу
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Официанты рассказывают, что часть предпринимателей уже покинули свое место работы. А остальные надеются, что ситуацию удастся изменить в их пользу

По мнению предпринимателей, дорогу перекрыли, чтобы они сами оставили помещения. Потому как туристам стало сложнее добраться на плато
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По мнению предпринимателей, дорогу перекрыли, чтобы они сами оставили помещения. Потому как туристам стало сложнее добраться на плато

Предприниматели из поселка Охтничье все же пытаются заработать &laquo;копейку&raquo; и борятся за каждого клиента. Но в день сюда добираются только около 10 человек
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Предприниматели из поселка Охтничье все же пытаются заработать «копейку» и борятся за каждого клиента. Но в день сюда добираются только около 10 человек

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