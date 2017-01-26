В декабре прошлого года дорогу на Ай-Петри перекрыли. В российском ГИБДД Крыма ссылались на угрозу снежных лавин. Однако предприниматели, ведущие бизнес на вершине, считают, что власти Крыма хотят очистить плато Ай-Петри под новую застройку.