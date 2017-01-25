Крым в YouTube: Ужасы на дорогах и песок в канализации

Пользователи YouTube фиксировали ужасные дороги Симферополя, как небрежно ведутся латочные работы и неправильно устанавливаются дорожные знаки, а также высказывали свое недовольство из-за невозможности разблокировать в Крыму банковскую карту одного из ведущих банков России.

Пользователь #Крым

(https://www.youtube.com/channel/UCfIrAcgdbDfxBanBAacvBAA) опубликовал видео обзора улицы Металлистов в Симферополе. «Я решил вам показать этот ужас. Эта улица уже не делалась около 30 лет. Яма на яме, асфальт поднялся, тут даже латки не помогут», – отметил автор ролика.

Ссылка на ролик: https://youtu.be/dbWc1tYxfeU

Пользовател Крым Россия (https://www.youtube.com/channel/UCtvO5jcxKBHlV8db8xopB9g) опубликовал видео ремонта дорог в Симферополе. Латочные работы ведутся в сырую погоду без соблюдения необходимых требований. «Вот так мы черпаем воду, сушим и ложим», – комментирует действия дорожных служб автор ролика.

Ссылка на ролик: https://youtu.be/ajerwtHtGvI

Пользователь Письмо Пу (https://www.youtube.com/channel/UCiRJ_N4DZBb9toqlINS5DrQ) опубликовал видео не правильно установленного знака пешеходного перехода. Из ролика под названием «Керчь. Крым. Все для людей» следует, что знак стоит прямо перед металлическим ограждением, а также отсутствует соответствующая пометка на асфальте. «Как бездарно используется бюджет Крыма. Российская действительность», – говорится в описании к видео.

Ссылка на ролик: https://youtu.be/LkaGUSs3dlU

Пользователь ХОТ - КРЫМ (https://www.youtube.com/channel/UC4zOBoQtxtoraTWXD3ttObw) опубликовала видео, в котором высказала недовольство работой российского «Сбербанка». Автор ролика сообщила, что банк заблокировал ее карточку, а для разблокировки в учреждении посоветовали обращаться в Краснодарский край. Клиентка банка посчитала, что ей выгоднее было бы слетать в Москву и разблокироватьу карту там, чем ехать на автомобиле на территорию материковой России.

Ссылка на ролик: https://youtu.be/LfqpgxBak3E

Пользователь Симферополь вчера и сегодня (https://www.youtube.com/channel/UCTBSDmDUVcu3YCkWu_V7eXg) опубликовал видео чистки канализации от песка на реконструированной улице Карла Маркса в Симферополе. По словам автора, песок был смыт при таянии снега и попал в ливневые стоки.

Ссылка на ролик: https://youtu.be/DqzPQqod1qA