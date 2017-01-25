Ялта, Анапа, Геленджик: где живется лучше?

Подконтрольные России крымские власти утверждают, что полуостров полностью интегрировался в российскую экономику. Местные курорты они при этом называют одними из самых востребованных у российских туристов. Крым.Реалии сравнили социально-экономические показатели самого популярного крымского курорта – Ялты – с ближайшими российскими соседями.

Министерство курортов и туризма подконтрольного России правительства Крыма ежегодно фиксирует около 4-5 миллионов отдыхающих на полуострове. Украинские эксперты, в свою очередь, сомневаются в правдивости этих цифр, подозревая, что их «накручивают».

Между тем, самым популярным крымским курортом у российских туристов по-прежнему остается Ялта. Об этом периодически заявляют как сами крымские чиновники, так и различные профильные российские компании, которые занимаются организацией отдыха туристов.

Но отражается ли такая популярность на экономическом положении жителей южной столицы? За ответами мы обратились к данным российских статистики, сравнив основные экономические показатели Ялты и ее ближайших российских конкурентов – Апаны и Геленджика. Для сравнения мы выбрали именно эти регионы, поскольку они примерно одинаковы по количеству населения и устройству.

Ялта: пенсия – 11 тысяч

По данным подконтрольных России властей Ялты, по состоянию на 1 октября 2016 года численность постоянного населения города составила 138,2 тысячи человек.

Размер среднемесячной зарплаты в городе по состоянию на октябрь прошлого года составил 25,8 тысячи рублей (11,8 тысячи гривен).

Число незанятых трудовой деятельностью ялтинцев, по их данным, составляет 220 человек. Из них статус безработных на отчетную дату имели 78 человек.

Размер пенсий в Ялте соответствует среднему показателю по Крыму, который приводит подконтрольный России Крымстат, – 11,7 тысячи рублей (5,3 тысячи гривен), а социальных пенсий – 7,9 тысячи рублей (3,6 тысячи гривен).

Доходы бюджета города по состоянию на 1 октября прошлого года составляли менее 2 миллиардов рублей (918 миллионов гривен).

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Анапа: российский бюджет и крымские пенсии

В известном курортном городе соседней России – Анапе – при 73-тысячном населении городской бюджет в 1,5 раза превышает ялтинский. В прошлом году он составлял 3,8 миллиарда рублей (около 2 миллиардов гривен).

Уровень средней зарплаты, по данным местных властей, тоже выше, чем в Ялте, – 27,5 тысячи рублей (12,6 тысячи гривен).

А вот средний размер пенсий в Анапе соответствует показателю по Краснодарскому краю – 11,5 тысячи рублей (5,2 тысячи гривен). То есть практически не отличается от крымского.

Что общего у Геленджика с Ялтой

Еще один российский курорт – Геленджик – местные чиновники называют одним из самых востребованных в стране.

По состоянию на ноябрь 2016 года, средняя зарплата здесь составляла 29,2 тысячи рублей (13,4 тысячи гривен), то есть превышала крымский уровень на 3,4 тысячи рублей, а показатель Анапы – на 1,7 тысячи.

При этом численность зарегистрированных безработных в городе с населением в 112 тысяч человек по состоянию на конец прошлого года практически равнялась ялтинскому уровню – 243 человека.

Размер средней пенсии здесь соответствует уровню Краснодарского края.

Бюджет Геленджика в прошлом году составлял 2,5 миллиарда рублей (более 1 миллиарда гривен), то есть является средним между Ялтой и Анапой.

Между тем, существенную разницу между Ялтой и российскими курортными регионами составляют цены на продукты питания и услуги, которые существенно подскочили на полуострове после его российской аннексии. Российские туристы неоднократно публично жаловались на то, что крымские цены превышают даже московские. Но это тема для отдельного исследования.