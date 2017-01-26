Во время аннексии Крыма Павел Довбыш поддерживал украинских военнослужащих и выступал против российской агрессии. В апреле 2014 года он вместе с семьей переехал во Львовскую область.​ После того, как местный Пенсионный фонд передал персональные данные активиста России, он стал опасаться за жизнь своей семьи.

«В начале оккупации Крыма я сопротивлялся как активист. В мае 2014 года исчезли Тимур Шаймарданов и Сейран Зинединов. Именно Тимур меня предупредил, чтобы я выезжал за пределы полуострова, так я это и сделал в апреле. Сначала поехал в Польшу, затем – во Львовскую область. На момент оккупации Крыма я был инвалидом 3 группы», ‒ рассказывает Павел Довбыш.

По словам активиста, он более полугода служил добровольцем в «Айдаре» – больше не позволило здоровье, – потом занимался волонтерством. Вернувшись в августе 2015 года, он обратился в Главное управление Пенсионного фонда во Львовской области за выплатой ему пенсии по инвалидности и, соответственно, задолженности за несколько месяцев 2014 года. Девять месяцев областное управление Пенсионного фонда во Львовской области тянуло с выдачей ему пенсионного удостоверения. А недавно он узнал, что ведомство сделало девять запросов в Россию относительно него как внутренне перемещенного лица. В них указаны все персональные данные Павла Довбыша, в том числе и его адрес проживания на Львовщине.

«В моем пенсионном деле находятся документы от ФСБ России, где указано, что мое дело рассмотрено. Но я туда не писал к ним никаких заявлений. Я интересовался у Пенсионного фонда во Львовской области: как к ним пришла копия моего пенсионного дела от незаконного органа в Крыму, как Пенсионный фонд Украины принял документы от государственного управления Российской Федерации республики Крым? Почему Пенсионный фонд области регистрирует эти документы, признает оккупационные власти таким образом?» ‒ недоумевает Павел.

Он обратился в прокуратуру, СБУ и Нацполицию Львовской области относительно «противоправного сотрудничества должностных лиц Пенсионного фонда Украины с Россией и незаконно созданными органами России в Крыму».

Указание из Киева?

Руководитель Главного управления Пенсионного фонда во Львовской области Галина Недзельская в комментарии Крым.Реалии объяснила, что учреждение руководствуется нормативными предписаниями Пенсионного фонда Украины. По ее словам, чтобы уточнить информацию о пенсии того или иного переселенца из Крыма или Донбасса, ведомство направляет запросы в Пенсионный фонд России на оккупированных территориях.

В связи с тем, что Крым оккупирован, мы ведем общение с Пенсионным фондом России

«Для возобновления выплаты пенсии должно быть бумажное пенсионное дело и справка с предыдущего места жительства – до какого времени была назначена пенсия. Павел Довбыш обратился с заявлением затребовать его пенсионное дело из Пенсионного фонда в республике Крым. Однако в связи с тем, что Крым сейчас оккупирован, мы ведем общение с Пенсионным фондом России, который занялся пенсионным делом. На прошлой неделе к нам поступило бумажное пенсионное дело господина Довбыша, где указано, что ему были осуществлены пенсионные выплаты по день установления инвалидности. Кто получал пенсии, не знаю. Мы обязаны регистрировать любой документ, который к нам поступает», ‒ пояснила Недзельская.

По словам активиста, с апреля 2014 года он на полуостров не ездил. Для чего Пенсионный фонд дал информацию России об адресе проживания переселенца Павла Довбыша? На этот вопрос представитель учреждения не дала четкого ответа.

Член общественного совета при Национальной полиции Львовской области Наталия Шелестак считает действия Пенсионного фонда незаконными относительно переселенцев.

Какое отношение имеет временный адрес человека к выплате пенсии?

«Кто дал разрешение Пенсионному фонду разглашать адрес человека, который убежал от преследования со стороны России? Вообще, какое отношение имеет временный адрес человека к выплате пенсии? Это удивительно, что гражданин Украины не получал пенсию от Пенсионного фонда Украины, а последний интересовался его делом у оккупантов на территории оккупированного Крыма. То есть, Пенсионный фонд общается с представителями оккупированных территорий», ‒ отметила активист Наталья Шелестак.

Случай с Павлом Довбышем не единичный в Украине. Львовское областное управление Пенсионного фонда подало запросы в Пенсионный фонд России на 210 человек, вынужденно переселившихся в регион. По словам общественного активиста, переселенца из Крыма Руслана Зуева, пять запросов на внутренне перемещенных лиц в Россию подал и Пенсионный фонд в Днепре.

Многие из этих людей бежали от преследований, а Пенсионный фонд передает их данные стране-оккупанту

«Нам известно, что там даже подали запрос в администрацию так называемой «ДНР» в Донецке по делу пенсионера-переселенца из Донецка. Сейчас мы собираем такую статистику по всей Украине – персональные данные на скольких внутренне перемещенных лиц Пенсионный фонд Украины передал России. Многие из этих людей – активисты из Крыма или Донбасса, бежали от преследований, работают волонтерами, а Пенсионный фонд передает их данные стране-оккупанту. Те, кто из Крыма, напрямую идут вопросы с ФСБ России по ним, те, кто из Луганска и Донецка, то с тех администраций», ‒ говорит активист.

Минсоцполитики: это незаконно

Руководитель управления по делам ветеранов и участников АТО Министерства соцполитики Украины Александра Тарасова отмечает, что существуют межгосударственные договоренности о пенсионном обеспечении, но это касается только тех граждан Украины, которые работали в России или другой стране.

Это не в рамках закона – отправлять запросы на внутренне перемещенных лиц в Россию

«Это не касается внутренне перемещенных лиц из оккупированного Крыма или Донбасса. Это не в рамках закона – отправлять запросы на внутренне перемещенных лиц в Россию. Пенсионный фонд Украины – отдельное подразделение, и непосредственно под руководством министра», ‒ пояснила представитель министерства.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров ​в комментарии Крым.Реалии назвал недопустимым тот факт, что государственное учреждение Украины официально предоставляет персональные данные переселенцев из Крыма подконтрольной России власти аннексированного Крыма.

«Это неправильно, несмотря на мотивацию Пенсионного фонда, это ненормально. Какая необходимость указывать адрес человека, переехавшего из Крыма на Львовщину или в иной регион Украины?» – говорит Чубаров.

Между тем, Павел Довбыш сейчас опасается за жизнь своей семьи. Говорит, страшно возвращаться с детьми по прежнему адресу. Зачем Пенсионному фонду Украины подавать запросы в Россию на переселенцев из оккупированных территорий государства, разглашая их персональные данные, остается неясным.