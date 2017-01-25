45-й президент США вступил в должность, имея неприятно низкий рейтинг – около 40%. Для сравнения: Обама накануне инаугурации имел рейтинг 78%, Буш-младший – 62%, Клинтон – 66%. Но те хотя бы закончили плохо! Один уходил, опозоренный сексуальным скандалом, другой – в разгар мирового финансово-экономического кризиса. Обама оставляет Белый дом после восьмилетки устойчивого роста всех основных показателей, сохранив поддержку почти 60% американцев. За время его правления уровень безработицы снизился с 13 до 5 процентов – то есть фактически достиг "естественного" уровня. Было создано около 17 миллионов рабочих мест. Индекс Доу-Джонса ставит рекорд за рекордом. Индекс промышленного производства превысил докризисные значения.

Чтобы покончить с цифрами, напомню окончательные итоги выборов, в ходе которых Дональд Трамп стал президентом. За него проголосовали меньше 63 миллионов американцев (около 46% имеющих право голоса). Это на 13 миллионов меньше, чем результат Обамы в 2008-м, и почти на три миллиона меньше, чем у проигравшей Хиллари Клинтон. Тоже своего рода рекорд. Специфические особенности американской избирательной системы привели в Белый дом человека, поддержанного меньшинством избирателей. Причем часть из них, судя по текущему рейтингу, уже разочаровалась в своем выборе.

И наконец, последнее. Трамп наотрез отказался открывать свою бухгалтерию. Американцы не знают точно, кто он – преуспевающий бизнесмен или банкрот, сколько платит налогов, жертвует ли на благотворительность. "Ответ Белого дома таков: Трамп не будет публиковать свою налоговую отчетность. Людям нет до этого дела", – заявила Келлиэнн Конуэй в интервью АВС после того, как петиция с требованием обнародовать эти данные набрала вдвое больше подписей, чем требовалось для ее рассмотрения.

Вы заметили, что до сих пор не прозвучало ни одного оценочного суждения? Только сухие цифры и факты. Потерпите еще чуть-чуть, и я перейду к влажным грезам, липким восторгам и грязной ругани в адрес американцев, которые "в назначенный час" вышли на улицы своих городов. Лучший аргумент в их пользу – инаугурационная речь Трампа.

Так работает уличный протест в США: власть получает от общества сигнал, который вынуждена учитывать

Все плохо. В стране разруха. Все политики – паразиты и кровопийцы. Кроме меня – "народного президента"! Я переверну все с ног на голову, и Америка снова станет великой! Все это он повторял много раз в ходе предвыборной кампании. Потом – на отрезке между днем голосования и днем инаугурации. И вот тот же текст в устах уже не эксцентричного кандидата-аутсайдера, а действующего президента США. А дальше что? Реализация планов по превращению Америки из процветающей в "великую"? Стена на границе, торговые войны, побуждение бизнеса к "патриотизму" и пр.? Ну и как, по-вашему, должно реагировать антитрамповское большинство?

Конечно, наивно было бы ожидать, что Трампа это смутит или обеспокоит. Но реальным адресатом протестующих был не он, а большие боссы Республиканской партии – той силы, которая, с одной стороны, несет ответственность за его действия, с другой – может на них повлиять. В конце концов, в руках республиканского большинства в Конгрессе и Сенате находится кнопка "выкл." – импичмент! Причем для импичмента не понадобится внутрипартийный консенсус – достаточно одной представительной группы конгрессменов-республиканцев.

Импичмент – конечно, крайняя мера. И готовность ее применить в первую очередь будет зависеть от цены, которую Республиканской партии приходится платить за Трампа. В день инаугурации был сделан первый крупный взнос. Дальше – или принуждение к сдержанности, или новые платежи.

"Мирные протесты являются визитной карточкой нашей демократии. Даже если я не всегда согласен, я признаю право людей выражать свои взгляды". Появление такого твита на аккаунте Трампа – лучшее доказательство того, что уличный протест дал первые результаты. Трампу приходится подписывать своим именем вежливые обороты, которые вряд ли слетели бы с его бойкого языка по доброй воле. Впереди, судя по всему, – другие демонстративные примирительные жесты. Так работает уличный протест в США: власть получает от общества сигнал, который вынуждена учитывать. Через это прошел и Обама в 2011 году (движение Occupy Wall Street). Было бы странно, если бы Трампа минула чаша сия...

А теперь почитайте, что про это пишут в России. Нет, не сотрудники путинского агитпропа – самая что ни на есть "оппозиция" с белыми лентами на лацканах. Они "не понимают", против чего протестуют американцы. И это чуть ли не самое мягкое из того, что приходится слышать. Вопрос "Как же с таким "непониманием" вы приходили на Болотную площадь и проспект Сахарова?" повисает в воздухе. Наверное, на живого Бориса Акунина посмотреть. И на Ксению Собчак.

Владимир Голышев, публицист и драматург

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции

Оригинал публикации – на сайте Радио Свобода