Россия заняла 131-е место в Индексе восприятия коррупции, который каждый год составляет международная организация Transparency International.

Год назад страна занимала 119-е место.

По мнению экспертов, в целом ситуация в России не изменилась –снижение связывают с ростом числа стран в рейтинге до 176-ти.

Россия в рейтинге за 2016 год получила 29 баллов из 100 возможных. Такой же показатель у Ирана, Казахстана, Непала и Украины.

Страны с самым низким уровнем восприятия коррупции:

Дания,

Новая Зеландия,

Финляндия.

В конце списка находятся:

Северная Корея,

Южный Судан,

Сомали.

Одним из наиболее важных факторов, повлиявших на положение России в рейтинге, стала утечка "панамских документов", считают в Transparency International. Информация о том, что российские чиновники, в том числе близкие к Путину, замешаны в махинациях с офшорами, широко освещалась в российских СМИ.

Также на результатах опроса сказались антикоррупционные дела в отношении высокопоставленных чиновников: арест министра Алексея Улюкаева, генерала ФСО Геннадия Лопырева, полковника МВД Дмитрия Захарченко, сотрудников Следственного комитета.

Исследования по коррупции Transparency International проводит с 1995 года. Рейтинг составляется по шкале от 0 (самый высокий уровень восприятия коррупции) до 100 (самый низкий) на основе независимых опросов международных экспертов, а также крупных финансовых и правозащитных организаций.