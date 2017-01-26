Президент США Дональд Трамп в среду подписал два исполнительных указа, затрагивающих вопросы иммиграции. Первое из распоряжений предполагает строительство стены на границе с Мексикой, а второе вводит жесткие меры против городов США, которые «предоставляют убежища» для нелегальных иммигрантов.

Указы были подписаны во время посещения президентом министерства национальной безопасности.

Дональд Трамп подчеркнул, что строительство стены начнется в ближайшие месяцы

В интервью ABC News Дональд Трамп подчеркнул, что строительство стены начнется в ближайшие месяцы, а все расходы оплатит правительство Мексики, несмотря на то, что власти страны неоднократно отрицали существование какой-либо финансовой договоренности. Возможно, уточнил глава Белого дома, эти выплаты будут сделаны «в сложной форме».

По словам пресс-секретаря президента Шона Спайсера, вдоль южной границы США будут также построены дополнительные изоляторы для мигрантов.

«После этого они получат билет в одну сторону, и вернутся в родную страну», – заявил Спайсер. Он добавил, что новая администрация США намерена прекратить «опасную программу по поимке и освобождению» мигрантов, которую проводила пограничная служба. В Белом доме считают, что задержанные нарушители границы потом просто игнорируют предписание о явке в суд.

Предполагаемая стоимость стены с Мексикой может превысить 10 миллиардов долларов

Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли гарантии, что республиканцы в Конгрессе обеспечат финансирование проекта до его завершения, Спайсер сказал, что указ президента надо рассматривать как руководство к действию для главы Министерства внутренней безопасности, задача которого изучить потоки федерального финансирования различных программ и предусмотреть перераспределение денежных средств в соответствие с новыми целями.

Новый президент США не раз заявлял о планах строительства стены на всем 3 200-километровом протяжении границы с Мексикой. Предполагаемая стоимость проекта может превысить 10 миллиардов долларов.

Планируется ввести жесткие меры против сотен американских городов, объявивших о намерении предоставлять убежища для нелегальных иммигрантов

Кроме этого, Дональд Трамп планирует ввести жесткие меры против сотен американских городов, которые уже объявили о том, что намерены предоставлять убежища для нелегальных иммигрантов. Правоохранительные органы в этих городах отказываются сотрудничать с федеральными службами и не предпринимают никаких мер для поиска и выявления мигрантов, нелегально пересекших границу США.

Одной из мер, предлагаемых новой администрацией, может стать отказ в федеральном финансировании городских социальных программ.

По данным представителя одной организации, работающей в области выработки государственной политики и занимающейся мониторингом проблем, связанных с беженцами, представленные Трампу предложения включают прекращение приема беженцев на срок не менее четырех месяцев, а также временный запрет на въезд жителей некоторых, преимущественно мусульманских, стран.

Ситуацию в этой области во вторник на встрече с журналистами также прокомментировал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Когда люди приезжают в США из «потенциально опасных стран», необходимо удостовериться, что они приезжают с добрыми намерениями

«Я думаю, основополагающий принцип работы президента – это обеспечение безопасности нашей страны», – заявил пресс-секретарь Белого дома, добавив, что, когда люди приезжают в США из «потенциально опасных стран», необходимо предпринять все, чтобы удостовериться, что они приезжают с добрыми намерениями.

В ходе предвыборной кампании Трамп обещал ужесточить политику США в области иммиграции, включая усиление пограничного контроля и сдерживание потока беженцев.

Он также призывал к запрету на въезд в США жителей исламских стран, но позднее изменил свою позицию, сфокусировавшись на «тщательных проверках» приезжающих из стран, имеющих связи с терроризмом.

Распоряжения президента включают 30-дневный запрет на въезд в США из таких стран, как Иран, Ирак, Ливия, Сомали, Судан и Йемен.

Возможно, будет сделано исключение для беженцев, скрывающихся от религиозных преследований, если они представляют религиозные меньшинства в своей стране. Под это исключение могут попасть христиане, бегущие из преимущественно мусульманских стран.

Будучи президентом, Трамп может подписать указ о прекращении обработки заявлений о приеме беженцев. Так поступил президент Джордж Буш-младший сразу после терактов 11 сентября 2001 года.

Однако противники этого решения могут попытаться оспорить их в юридическом порядке, если под запрет попадут лишь страны с мусульманским большинством, заявил эксперт по вопросам иммиграции Хироси Мотомура из школы права при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

В 2016 году Соединенные Штаты приняли 85 000 беженцев, включая 12 500 сирийцев. Администрация президента Обамы ранее заявляла, что в 2017 году США может принять 110 000 беженцев.