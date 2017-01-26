Российские силовики в четверг, 26 января, задержали в Бахчисарае крымского адвоката Эмиля Курбединова, который со своим коллегой Эдемом Семедляевым ехал к дому крымского татарина Сейрана Салиева, где утром прошел обыск. По данным активистки объединения «Крымская солидарность» Анны Богачевой, Эмиля Курбединова увезли в Центр по противодействию экстремизму в Симферополе. Его обвиняют «в распространении экстремистских материалов». Меру пресечения для адвоката изберет подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя. (Использовано видео: Facebook Осман Арифм, Заир Смедля, Эмиль Курбединов, Антон Наумлюк, Shevket Semedlyaev).