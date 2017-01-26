Служба безопасности Украины проверяет высказывания миллиардера Виктора Пинчука в рамках расследования сразу по трем статьям: "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", "создание террористической группы или террористической организации" и "финансирование терроризма".

​Спецслужба пояснила изданию "Украинская правда", что расследование открыто не против самого Пинчука, а по факту совершения противоправных действий. Поводом для расследования СБУ стала статья Виктора Пинчука в издании Wall Street Journal, наделавшая много шума.

В ответе главы СБУ Василия Грицака на обращение депутата Дмитрия Яроша говорится, что "относительно высказываний гражданина Украины Пинчука назначена соответствующая семантико-текстуальная экспертиза". В пресс-службе СБУ добавили, что речь идет "о технической работе", и попросили не политизировать проверку.

Миллиардер Виктор Пинчук – один из самых известных в мире украинских бизнесменов. Не случайно именно он ежегодно проводит украинские завтраки на экономическом форуме в Давосе. Накануне нового года он опубликовал свою скандальную статью, из-за которой ему еще несколько раз пришлось публично объясняться в прессе.

Эта статья касалась отношений с Россией. В нескольких пунктах автор задел самые болезненные стороны конфликта. Причем все замечания адресованы Украине. Итак, по мнению Виктора Пинчука, для мира нужно:

Отказаться от планов по вступлению в Евросоюз. Тут Пинчук не отказывается от европейского вектора развития, но призывает не спешить. Партнерства, развития и реформ это не отменяет, но о вступлении говорить рано, считает Виктор Пинчук.

Крым не должен быть помехой на пути примирения. При этом Пинчук напоминает, что Крым – это все-таки Украина. При этом бизнесмен приводит пример Восточной Германии, которая в конце концов стала частью единой страны, но не сразу.

Третий пункт плана Пинчука – местные выборы в Донбассе. Автор напоминает о внешней природе конфликта на востоке Украины и необходимости восстановления признанных всем миром границ.

И, наконец, НАТО. Тут Пинчук категоричнее, чем в случае с Евросоюзом. В НАТО Украину никто не звал, не ждет, а если бы и ждали – то результатом стал бы мировой конфликт, заключает автор.

После выхода статьи Виктор Пинчук и власти Украины вступили в диалог на страницах прессы.

Виктор Пинчук настаивает, что в процессе примирения Украине необходимы гарантии безопасности со стороны мирового сообщества. И тогда страна, по замыслу миллиардера, может согласиться на снятие санкций с России. Колонку Пинчука в американской газете в Украине прочитали мгновенно.

Официальный ответ власти на идеи Пинчука последовал после новогодних каникул. На странице той же Wall Street Journal замглавы администрации президента Порошенко Константин Елисеев признал благородство намерений одного из богатейших украинцев, но отверг весь его план.

Отказ от европейской интеграции был бы политическим самоубийством для любого политика в Украине, особенно после Революции Достоинства

"Не могу согласиться с призывом к компромиссам, которые создают проблемы. Страх и слабость – плохие советники. Они лишь разыгрывают аппетиты России, которые принесут еще большую агрессию и больше человеческих страданий. Отказ от европейской интеграции был бы политическим самоубийством для любого политика в Украине, особенно после Революции Достоинства", – написал представитель администрации Порошенко.

В ответ Виктор Пинчук не промолчал – решил вновь письменно ответить. На сей раз на самом популярном информационном сайте страны – "Украинской правде".

В своем блоге Пинчук, среди прочего, объяснил, что его не во всем правильно поняли, отчасти потому, что журналисты Wall Street Journal сократили колонку и поменяли заголовок. Дальше Пинчук предлагает разделить мечты с реальностью.

Миллиардер открыто пишет о возможности так называемой "большой сделки" между США и Россией

Пинчук утверждает, что он за Евросоюз и НАТО, за украинский Крым и возвращенный Донбасс, но какой ценой. В своем втором тексте миллиардер открыто пишет о возможности так называемой "большой сделки" между США и Россией, стать частью ее может Украина. Потому, считает Виктор Пинчук, позволять себе максимализм и бескомпромиссность недальновидно.

Не рассчитывать на помощь европейских лидеров и согласиться с проведением местных выборов в Донбассе, тезисы Виктора Пинчука, обозначенные в западном влиятельном издании, заметили в России. Телеканал "Россия 1" назвал его будущим кандидатом на президентский пост.

В программе "60 минут", вышедшей в эфир 24 января на телеканале "Россия 1", объявили, что бизнесмен Виктор Пинчук – потенциальный будущий президент Украины и главный оппонент Петра Порошенко.

Кремль на это отреагировал. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Пинчук не является кремлевским кандидатом.

"Нет, не является. У нас нет прокремлевских кандидатов, это украинскому народу нужно определять, кто может, а кто не может быть президентом Украины", – сообщил Песков.

Согласно данным Форбса, Виктор Пинчук занимает четвертое место в списке самых богатых граждан Украины. Его состояние журнал оценил в $1,2 млрд долларов. Свой путь к вершинам списка Форбса миллиардер начал на излете советской Украины в металлургическом бизнесе. В девяностых он, как и многие магнаты нынешней Украины, прошел все испытания большого бизнеса: разборки с криминалом, похищение, угроза потерять все.

Но в самом конце девяностых личное событие навсегда изменило статус Пинчука – он стал зятем действующего президента Леонида Кучмы. С тех пор Пинчук – полноправный член клуба богатейших и самых влиятельных украинцев.

После того, как миллиардер породнился с президентом, произошла первая попытка Виктора Пинчука пойти в политику. Впрочем, дальше депутата и советника президента он не продвинулся и вернулся в бизнес. После ухода Леонида Кучмы с поста президента и событий Майдана 2004 года Виктор Пинчук серьезно пересмотрел свою бизнес-стратегию.

Миллиардер начал вкладывать серьезные деньги в современное искусство, поддерживать молодых украинских художников. На протяжении нескольких лет Пинчук организовывал бесплатные концерты мировых звезд на Майдане. По личному приглашению миллиардера перед киевлянами выступили Элтон Джон и Пол Маккартни.

В политике Пинчук и его фонд занялись экспертной работой и организацией ежегодных конференций "Ялтинская Европейская стратегия". До аннексии Крыма встречи проходили непосредственно в Ялте, а теперь – в Киеве. На форум Пинчука съезжались влиятельные в прошлом политики, ведущие политологи и журналисты.

В течение многих лет Виктор Пинчук – организатор собственного события на Давосском форуме. Завтрак Пинчука стал едва ли не главным украинским мероприятием во время встреч в Швейцарии. Занимаясь бизнесом, политикой, искусством и филантропией, не забывал Виктор Пинчук и о медиа. Он – владелец холдинга Старлайтмедиа, в который входят шесть телевизионных каналов, в том числе два информационных с вещанием по всей Украине.