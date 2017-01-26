В среду российские СМИ сообщили, что в Национальном техническом университете «Киевский политехнический институт» (НТУУ «КПИ») печь топят библиотечными книгами. В комментарии для Радіо Свобода начальник программ перспективного развития и социального обеспечения вуза такое сообщение опроверг.
Сайт российского канала Минобороны «Звезда» вышел с заголовком: «Изумительное варварство: в Киевском институте печь топят книгами».
В «новости» сказано, что на одной из баз отдыха Национального технического университета «Киевский политехнический институт» неизвестные лица топили печь книгами из библиотеки. К новости добавили пост и фото очевидца Валентина Ореховского в фейсбуке.
«Вроде не Третий рейх и не инквизиция, а серьезное учебное заведение. Но варварство удивительное!» – цитирует канал «Звезда» Ореховского.
Начальник программ перспективного развития и социального обеспечения НТУ «КПИ» Сергей Манзюк в комментарии для Радіо Свобода подтвердил, что эти фотографии сделаны на одной из баз отдыха НТУ «КПИ» – «Политехник», однако на фото – не котельная, и книг там никто не сжигал.
«Там шкафы старые стояли, это административное здание, а не котельная, ничего такого. Сотрудники как-то не нашли ничего лучше, чем эти книги положить на пол, а старые шкафы вынести. Мы шкафы меняем, там должна быть библиотека. Эти книги там лежали, их сфотографировали и написали, что их жгут. Оттуда забрали старые журналы, и то, что действительно непригодно уже. Но это никак не книги. Уже завтра мне должны сбросить фотографии, где книги будут в новых шкафах. Это спекуляции на этой теме и ее уже так раскрутили... Я занимаюсь этими базами отдыха, это действительно спекуляции на этой теме. Ничего такого там и близко не было», – рассказал Сергей Манзюк.
Это недоразумение. Книги никто не сжигает и в ближайшее время они будут находиться на полках!
Он также добавил, что лично не знает человека, распространившего фото из базы отдыха.
Ранее Манзюк опроверг эту информацию в комментарии к самому посту Валентина Ореховского.
«Хочу сообщить, что это недоразумение. Книги находятся в административном здании, а не в котельной. Книги никто не сжигает и в ближайшее время они будут находиться на полках! Поэтому прошу не спекулировать на этом», – написал он.
База «Политехник» уже второй год работает зимой и ее могут посещать как сотрудники вуза, так и посторонние люди.
Дезинформацию также распространили «Русское агентство новостей», «Русская весна», «Политнавигатор» и другие.
Позже в сообществе KPIrelax появились фотографии с книгами в шкафах.