В среду российские СМИ сообщили, что в Национальном техническом университете «Киевский политехнический институт» (НТУУ «КПИ») печь топят библиотечными книгами. В комментарии для Радіо Свобода начальник программ перспективного развития и социального обеспечения вуза такое сообщение опроверг.

Сайт российского канала Минобороны «Звезда» вышел с заголовком: «Изумительное варварство: в Киевском институте печь топят книгами».

В «новости» сказано, что на одной из баз отдыха Национального технического университета «Киевский политехнический институт» неизвестные лица топили печь книгами из библиотеки. К новости добавили пост и фото очевидца Валентина Ореховского в фейсбуке.

«Вроде не Третий рейх и не инквизиция, а серьезное учебное заведение. Но варварство удивительное!» – цитирует канал «Звезда» Ореховского.

Начальник программ перспективного развития и социального обеспечения НТУ «КПИ» Сергей Манзюк в комментарии для Радіо Свобода подтвердил, что эти фотографии сделаны на одной из баз отдыха НТУ «КПИ» – «Политехник», однако на фото – не котельная, и книг там никто не сжигал.

«Там шкафы старые стояли, это административное здание, а не котельная, ничего такого. Сотрудники как-то не нашли ничего лучше, чем эти книги положить на пол, а старые шкафы вынести. Мы шкафы меняем, там должна быть библиотека. Эти книги там лежали, их сфотографировали и написали, что их жгут. Оттуда забрали старые журналы, и то, что действительно непригодно уже. Но это никак не книги. Уже завтра мне должны сбросить фотографии, где книги будут в новых шкафах. Это спекуляции на этой теме и ее уже так раскрутили... Я занимаюсь этими базами отдыха, это действительно спекуляции на этой теме. Ничего такого там и близко не было», – рассказал Сергей Манзюк.

Это недоразумение. Книги никто не сжигает и в ближайшее время они будут находиться на полках!

Он также добавил, что лично не знает человека, распространившего фото из базы отдыха.

Ранее Манзюк опроверг эту информацию в комментарии к самому посту Валентина Ореховского.

«Хочу сообщить, что это недоразумение. Книги находятся в административном здании, а не в котельной. Книги никто не сжигает и в ближайшее время они будут находиться на полках! Поэтому прошу не спекулировать на этом», – написал он.

База «Политехник» уже второй год работает зимой и ее могут посещать как сотрудники вуза, так и посторонние люди.

Дезинформацию также распространили «Русское агентство новостей», «Русская весна», «Политнавигатор» и другие.

Позже в сообществе KPIrelax появились фотографии с книгами в шкафах.