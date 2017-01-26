В Бахчисарае сотрудники Центра «Э» задержали адвоката Эмиля Курбединова. Его обвинили в «публичной демонстрации символики и пропагандистских изображений террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Суд признал Курбединова виновным и арестовал на 10 суток. Адвокат Константин Рустемов отметил, что привлечение адвоката к административной ответственности не влечет каких-либо последствий для его дальнейшей профессиональной деятельности. Ни адвокат Эмиля Курбединова, ни он сам с постановлением суда не согласны и будут подавать апелляционную жалобу.