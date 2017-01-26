В мировой прессе есть публикации о призывах официального Киева воспринимать Украину как игрока, когда Вашингтон и Москва будут решать вопрос урегулирования конфликта на Донбассе. Также пишут о заявлении британского премьер-министра Терезы Мэй, считающей, что Лондон и Вашингтон должны восстановить «особое партнерство» и снова стать мировыми лидерами. А ведущий польский журнал отмечает, что осквернение «Быкивнянских могил» под Киевом на этой неделе играет на руку третьей стороне, не приветствующей примирение и сближение Польши и Украины.

Агентство Reuters пишет о требовании Украины, чтобы она имела голос в любых консультациях России и США относительно завершения конфликта на Донбассе.

В эксклюзивном интервью агентству заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Украина не хочет быть картой в колоде, которую тасуют.

«Из-за того, что мы говорим о будущем нашей страны, мы не хотим быть отстраненными от переговоров. Мы не хотим быть картой, которую разыгрывают. Мы хотим быть игроком», ‒ сказала Елена Зеркаль.

«Я больше не верю в джентльменские соглашения», ‒ добавила заместитель министра, напомнив, что Россия нарушила Будапештский меморандум 1994 года, предоставлявший Украине гарантии безопасности.

Это единственный рычаг, который есть у нас, чтобы отбить желание для дальнейшей агрессии

В интервью Зеркаль повторила призыв президента Украины Петра Порошенко к Западу, чтобы тот сохранял санкции против России, введенные из-за аннексии Кремлем украинского Крыма и поддержки сепаратистов на Донбассе.

«Это единственный рычаг, который есть у нас, чтобы отбить желание (у российского президента Владимира Путина) для дальнейшего всплеска агрессии», ‒ сказала Зеркаль.

Зеркаль, также находясь в Берлине для переговоров с немецкими представителями, выразила надежду, что канцлер Ангела Меркель будет и дальше настаивать на мирном урегулировании конфликта в Восточной Украине.

«Она является единственным человеком в мире, который может говорить и убеждать Путина, чтобы что-то делалось или что-то не делалось», ‒ сказала Зеркаль.

Брюссельское издание Politico.eu пишет о визите британского премьера Терезы Мэй в Вашингтон в эту пятницу. Она станет первым иностранным лидером, который встретится с новым президентом США Дональдом Трампом.

Внимание журнала привлекло заявление Мэй, что Великобритания и США снова могут стать лидерами мира и что как раз пришло время восстановить «особое партнерство» между Лондоном и Вашингтоном.

В своей речи, текст которой распространили на этой неделе, Мэй проведет параллели с решением Британии выйти из ЕС и президентскими выборами в США, и это дает шанс двум странам на «восстановление».

Соединенное Королевство – великая, глобальная страна, признающая свою ответственность перед миром

Также Мэй обсудит на переговорах с президентом Трампом соглашение о свободной торговле, которое Великобритания надеется подписать с США как только выйдет из ЕС.

«Соединенное Королевство по инстинкту и своей истории – великая, глобальная страна, признающая свою ответственность перед миром», ‒ скажет Мэй в Филадельфии главным конгрессменам-республиканцам.

Издание также пишет, что первая леди США Мелания Трамп получит от Мэй какие-то продукты, которые выращивают в загородной резиденции британского премьера под Лондоном, а Дональд Трамп получит старинную гравированную шотландскую пивную чашу, что, как надеется Давнинг-стрит, должно понравиться американскому президенту, мать которого была шотландкой.

Ведущий польский журнал Gazeta Wyborcza пишет об осквернении польско-украинского кладбища в Быкивне под Киевом. Памятники были обрисованы надписями, также была попытка уничтожить вход на кладбище, который состоит из двух обелисков. На этом кладбище похоронены поляки из так называемого «катынского списка», а также украинцы, ставшие жертвами сталинского режима. .

Издание цитирует Владимира Вятровича из Украинского института национальной памяти, который проводит параллель с осквернением польского памятника в Гуте Пеняцкой 8 января.

Кто-то заинтересован в ухудшении отношений между поляками и украинцами

Вятрович считает, что истинным виновником «является третья сторона, которая, несомненно, заинтересована в ухудшении отношений между поляками и украинцами», и последние события «должны убедить украинцев и поляков объединить усилия для охраны своих памятников, а также недопустить раздор между народами».

Издание напоминает, что в 1937-41 годах НКВД пытали политических заключенных и, как говорят украинские историки, в Быкивне покоятся от 30 до 50 тысяч расстрелянных, а также три с половиной тысячи поляков из так называемого «катынского списка».

Первые кресты на памятниках в Быкивне были поставлены в 1995 году. В мае 2001 года украинское правительство приняло решение о создании Государственного историко-мемориального комплекса «Быкивнянские могилы», отмечает польский журнал.