Экс-начальника Службы автодорог Крыма обвиняют в растрате 46 миллионов – СМИ

Бывший начальник подконтрольной Кремлю Службы автомобильных дорог Крыма обвиняется в халатности, в результате которой бюджету Крыма нанесен ущерб на 46 миллионов рублей. Об этом сообщает «РИА Новости Крым» со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления Следкома России по Крыму.

«По данным следствия, с июня по декабрь 2014 года обвиняемый в результате халатного отношения к своим должностным обязанностям неэффективно расходовал бюджетные денежные средства, предназначенные для обеспечения организации безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Крыма, тем самым причинив ущерб региональному бюджету в размере более 46 миллионов рублей», – цитирует издание сообщение Следкома.

В отношении экс-начальника службы, пишет «РИА Новости Крым», было возбуждено уголовное дело за халатность. Вместе с обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным источника в правоохранительных органах, отмечает издание, речь идет о Василии Савченко, который возглавлял Службу автомобильных дорог Крыма с 31 декабря 2014 года по 2 октября 2015 года.

Ранее назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов пообещал, что для Симферополя будет закуплена специальная техника, которая позволит выполнять ямочный ремонт дорог «вне зависимости от холода».

Экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что направила депутатский запрос на имя генерального прокурора России Юрия Чайки с просьбой проверить жалобы симферопольцев на некачественные работы по реконструкции центра города.