Крым и Украина: процветание в единстве

Новый раунд языковых баталий в связи с обсуждением пакета «украинизаторских» законов ставит перед нами несколько старых и болезненных вопросов. Главный из них может быть сформулирован так: приемлемо ли использовать административное давление для ускорения процессов национального строительства, если значительная часть населения гарантированно воспримет это в штыки?

Собственно, всю политическую историю независимой Украины позволительно рассматривать как борьбу между разными ответами на этот вопрос. Мнений, предложений и аргументов за 25 лет было высказано великое множество, ведь условия задачи допускают вариативность. Если можно, то в какой степени и при каких обстоятельствах? А если нет, то, наверное, существуют альтернативные «принудиловке» методы популяризации украинской культуры?

Распространение пророссийского сепаратизма в ряде областей, события так называемой «русской весны» в Крыму и начало войны на Донбассе должны были убедить даже самых отъявленных скептиков в том, что языковой вопрос имеет значение. Однако как решать его сейчас, когда, помимо традиционного внутриполитического набора задач, перед Киевом стоит также необходимость реинтеграции временно оккупированных территорий? Не надо кривить душой, многие их жители и в более спокойные времена были настроены по отношению к украинскому национальному проекту почти враждебно. Очевидно, что в ситуации затяжного вооруженного конфликта, несущего с собой смерти и разрушения, их нравы вряд ли смягчились. А кто во всем виноват и что делать, всегда услужливо подскажет российское телевидение.

Украина не может соперничать с «русским миром», раскинувшим свои щупальца далеко за пределы РФ, по количественным показателям. У нас для этого просто не хватит ресурсов, не говоря уже о том, что собственная имперская традиция на землях у Днепра отсутствует. Следовательно, вооружаться нужно таким инструментарием, который обеспечит качественное превосходство над врагом в борьбе за умы.

Большая сила украинского национального проекта заключается в том, что он с момента своего появления базировался на демократических ценностях

Большая сила украинского национального проекта заключается в том, что он с момента своего появления (и даже значительно раньше) базировался на демократических ценностях. Национальная культура здесь развивалась в тесной связи с освободительным движением народов, населявших пространство «від Сяну до Дону», против авторитарных империй. В пределах Украины всегда находилось место для тех, кто был готов с уважением относиться к общине, на каком бы языке ни говорили и каким богам ни поклонялись бы те или иные сообщества.

Именно этот принцип должен стать лейтмотивом при работе с жителями оккупированных Россией территорий. Можно долго мечтать о культурно и этнически унитарной Украине, при этом последовательно отталкивать от себя крымчан и жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Рано или поздно такой подход приведет к тому, что связь между нами оборвется окончательно. С другой стороны, можно, признавая право на различие, стремиться к созданию толерантной и комфортной для всех Украины – современной политической и гражданской нации. Пускай расцветают сто цветов и открываются сто школ – если это происходит под украинским флагом. Лозунг Автономной Республики Крым «Процветание в единстве» должен быть, таким образом, наполнен новым содержанием.

Максим Осадчук, крымчанин, политолог

Мнения, высказанные в рубрике «Блоги», передают взгляды самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции