Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

Не признавая Крым частью России, Вашингтон, тем не менее, может поддерживать с ней нормальные отношения

«Трамп обязан избежать фальстарта с Россией», – пишет американский журнал The National Interest. Автор полагает, что новый американский президент Дональд Трамп в состоянии прийти к компромиссу с Россией на основе взаимных уступок. Но первой должна высказаться Москва: «Россия, со своей стороны, может вывести войска с востока Украины и убедить своих ставленников в Украине согласиться на длительное прекращение огня, а также ослабить давление на прибалтийские государства и остальные страны Европы. После этого у администрации Трампа появится гораздо больше возможностей для расширения сотрудничества». Тремя основными точками соприкосновения могут стать борьба с ИГИЛ, нераспространение ядерного оружия и статус Украины. Что до нее, «Вашингтон во взаимодействии с союзниками может помочь Киеву и Москве прийти к соглашению, в котором будут соблюдены законные интересы Москвы и обеспечена украинская независимость». Но для этого «Трамп должен настоять на мерах по защите украинской независимости и суверенитета. Отношение к Крыму, между тем, может быть таким же, как к прибалтийским странам во времена Холодной войны. Не признавая Крым частью России, Вашингтон, тем не менее, может поддерживать с ней нормальные отношения». В чем состоят «законные интересы Москвы», в материале не уточняется.

Соединенные Штаты будут оставаться в явном меньшинстве, если они придут к признанию претензий России на Крым

«Избирательное признание реваншистов: Трамп, Крым и Южно-Китайское море», – аналитический материал с таким заголовком опубликован в другом американском журнале Тhe Diplomat. По мнению автора, администрация президента Дональда Трампа разительно непоследовательна в своем отношении к силовому пересмотру границ в Азии и Европе. Если в Южно-Китайском море американцы взяли курс на жесткую линию по отношению к территориальным претензиям Пекина, то дело обстоит «не так по вопросу Крыма». «Как «Crossroads Asia» уточняли ранее в этом месяце, Трамп продемонстрировал ощутимое желание не просто поддержать внешнюю политику Москвы, но зайти так далеко, чтобы открыть дверь к признанию претензий Кремля на Крым. Стоит отметить, конечно, что Соединенные Штаты будут оставаться в явном меньшинстве, если они придут к признанию претензий России на Крым».

«Российская аннексия Крыма у Украины в 2014 г. вызвала гигантский рост цен на кур», – сообщает британская газета Independent. «Когда Украина впервые обвинила Россию во вторжении в Крым чуть менее трех лет назад, мало думали о влиянии этого на цены на куриное мясо». Согласно отчету одного из производителей, в 2015 году цены выросли на 39%, а в 2016 году – на 10%. Однако ослабление гривны привело к росту спроса. За минувшие 12 месяцев продажи выросли на 7%, в основном за счет экспорта. Экспортные цены на куриное мясо, выраженные в долларах, снизились на 16% 2016 году, «в соответствии с мировыми товарными тенденциями».

Падение Крыма в руки путинской России в 2014 году было пугающей реальностью для крымских татар

«Россия задержала крымскотатарского адвоката из-за предполагаемой экстремистской пропаганды», – пишет турецкое издание Daily Sabah. «Российские власти в аннексированном Крыму задержали в четверг крымскотатарского адвоката за якобы распространение «экстремистской пропаганды». По словам активистов, это последний шаг в официальном разгроме проукраинского мусульманского сообщества. Эмиль Курбединов был задержан, когда он направился к дому клиента, к которому в то время нагрянули сотрудники правоохранительных органов из-за предполагаемых связей с запрещенной (в России – КР) исламистской группировкой «Хизб-ут-Тахрир». «Они обвиняют его в распространении экстремистской пропаганды», – сказал крымскотатарский активист Абдурешит Джеппаров. Власти использовали предлог членства в «Хизб-ут-Тахрир», чтобы совершить налет на дома и арестовать ряд татар, но активисты назвали эти обвинения прикрытием для преследования их сообщества. Падение Крыма в руки путинской России в 2014 году было пугающей реальностью для крымских татар, так как это означало конец свободы, которой они пользовались в пределах территории Украины».

«Пресс-секретарь украинского МИД сделала заявление по Крыму», – сообщает турецкое информагентство Anadolu Ajansı. «Представитель украинского МИД Марьяна Беца заявила, что Россия не прилагает усилий к обеспечению свободы в Крыму. Беца на пресс-конференции сообщила об усилении давления на крымских активистов и адвокатов. «Россия делает все, чтобы Крым стал местом, где нет свободы», – сказала она». В новости информация украинского МИД передана в интерпретации, а не процитирована по официальным источникам.