Подводные камни водоснабжения Севастополя

Специально для Крым.Реалии

После засушливого лета 2014 года, когда в Севастополе едва не ввели подачу воды по графику, жители города с волнением следят за наполнением главного источника –​ Чернореченского водохранилища. Назначенные Кремлем местные власти тем временем пока не могут определиться с альтернативными путями водоснабжения.

Проблемой водоснабжения аннексированного полуострова российские власти озаботились буквально через месяц после так называемого «референдума». Как сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень, Минстрой РФ, чтобы решить проблему с обеспечением Крыма водой, наряду с прокладкой водопровода через Керченский пролив рассматривает вариант разработки месторождений подземных вод на севере полуострова.

Наверху быстро поняли, что подавать воду через Керченский пролив – идея фантастическая

Однако наверху быстро поняли, что подавать воду через пролив – идея фантастическая, да и нет ее, этой самой воды, на Кубани в достаточном количестве. Бурение скважин также показало слабость водоносных горизонтов, а эксперты в один голос твердили о том, что выкачивание подземных вод быстро приведет к засаливанию почв.

Последствия прекращения подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу не заставили себя долго ждать – в 2014 году лето выдалось на редкость засушливым. Согласно метеорологическим сводкам, в Севастополе такое происходит регулярно – каждые 10-11 лет. Основной источник водоснабжения – Чернореченское водохранилище в Байдарской долине – пересыхает, и в него перебрасывали воду из Межгорного водохранилища. Оно находится под Симферополем и, в свою очередь, «подключено» к Северо-Крымскому каналу.

К осени воды в Чернореченском водохранилище оставалось критически мало. Назревала гуманитарная катастрофа, и перед горожанами забрезжила перспектива подачи воды по графику.

Мечты ученых

В условиях экстремальной ситуации научная мысль заработала с удвоенной скоростью. Были предложены несколько вариантов решения проблемы водоснабжения Севастополя. Прежде всего, предлагалось расширить схему за счет нескольких источников.

Так, ученые Морского гидрофизического института разработали научное обоснование создания в Камышловском овраге вблизи Севастополя резервного водохранилища объемом от 20 до 60 млн кубометров.

«В Камышловский овраг могут быть направлены воды реки Бельбек, среднемесячный годовой сток которой равен 62 млн. кубометрам. Для накопления воды в районе Камышловского моста нужно соорудить плотину на высоту не менее 20 метров. Это позволит улучшить водоснабжение Севастополя и уменьшить ущерб от затопления и подтопления поймы реки Бельбек во время паводка. Годовой сток реки Бельбек практически весь уходит в море, а это – годовой запас Чернореченского водохранилища», – пояснила на пресс-конференции старший научный сотрудник Морского гидрофизического института Роза Миньковская.

Несколько более фантастической выглядела идея об использовании субмаринных вод мыса Айя.

Водосбор Чернореченского водохранилища простирается практически на всю Ай-Петринскую яйлу. Но в прошлом веке спелеологи-исследователи окрасили флюоресцентными красителями воду в одной из пещер на западном склоне Ай-Петри и не обнаружили их следа в водохранилище.

Загадка была разгадана несколько позже. Большая часть воды карстовых полостей этого массива разгружается в море в районе мыса Айя. Причем выход воды происходит из трещин и гротов на глубине от 2 до 30 метров. Ученые еще в 80-е годы выдвинули идею собрать эту воду и перебросить ее в Севастополь. По словам специалистов, решить эту задачу при современных технологиях и технике вполне реально.

В России внедрять инновационные решения как-то не принято

Но в современной России внедрять инновационные решения как-то не принято, а на разработку традиционных обычно уходят многие годы. Поэтому к мнению севастопольских ученых, разумеется, не прислушались.

Российские реалии

Ни один из вариантов, предложенных специалистами севастопольских институтов, не рассматривался.

Деньги на «водную независимость» от материковой Украины банально «распилили»

Севастопольскими властями были организованы работы по разведке подземных источников в окрестностях Севастополя, проведен тендер и определен исполнитель. Всего через пару месяцев стало известно, что деньги на «водную независимость» от материковой Украины банально «распилили».

В 2015 году всплыла из небытия идея перебросить воду из реки Коккозка, что в Бельбекской долине, по большому тоннелю в Байдарскую долину для наполнения Чернореченского водохранилища. Такую возможность ученые рассматривали еще в середине 90-х, когда в севастопольском регионе случилась засуха. Но тогда, после многочисленных изысканий, проект отмели.

И сейчас также было получено заключение «Крымгеологии», в котором сказано, что если начнут строить тоннель, река может исчезнуть совсем, уйдя в глубокие трещины в известняковых породах. При взрывных работах такие трещины могут образовываться в радиусе 30 км. Уменьшение выноса песка в устье реки Бельбек, по мнению крымских геологов, приведет к усилению оползневых процессов на побережье Любимовки.

Приезжие проектировщики даже не удосуживаются понаблюдать за рекой

Однако до этих вопросов никому нет дела. Приезжие проектировщики даже не удосуживаются понаблюдать за рекой. «Это все не имеет смысла, – говорит кандидат геологических наук, доцент кафедры геологии и природопользования филиала МГУ Виталий Лысенко, – ведь весной, когда Коккозка полноводна, у нас водохранилище переполнено. И мы сбрасываем воду. А когда воды в нем мало, тогда и Коккозка почти пересыхает».

Строительство водохранилища в двух километрах выше села Соколиное вряд ли решит эту проблему. Слишком мал его предполагаемый объем – от 1,5 до 3 млн кубометров. По сравнению с Чернореченским, которое хранит 64,2 млн кубов, – это капля в море. А вот ущерб, который водохранилище может нанести природе, трудно переоценить.

Но в декабре 2015 года между ГКУ «Капитальное строительство» (КС) Севастополя и московской компанией ООО «МосСтройКвадрат» был заключен госконтракт на проведение проектно-изыскательских работ по объекту «Проектирование и строительство Соколинского водохранилища и тракта водоподачи для переброски части стока реки Коккозки в Чернореченское водохранилище», включенному в ФЦП. Стоимость работ – 72 млн рублей.

Жители Бельбекской долины весной 2016 года встали на защиту Коккозки, выступив против строительства водохранилища на единственном незарегулированном крупном притоке Бельбека.

Давление общественности ощутили на себе и инженеры-геодезисты. «Местные жители нападали на наших специалистов, брали их в заложники, грозились сжечь технику», – рассказывает представитель «МосСтройКвадрата» Евгений Сучков.

Уже в сентябре против проекта выступил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов – они с назначенным и.о. губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым не смогли найти общий язык.

25 октября в селе Куйбышево Бахчисарайского района прошли общественные слушания. Участники, в том числе чиновники, единогласно отклонили проект.

А вопросы водоснабжения города-героя все же надо было как-то решать. В декабре 2016 года глава дирекции по управлению ФЦП Андрей Никитченко снова поднял вопрос о том, что Коккозка – возможно, не единственный вариант решения проблемы водоснабжения Севастополя. С подачи Минэкономразвития на федеральном уровне решили провести комплексный анализ. Для выполнения предпроектных работ по водообеспеченности Севастополя 29 декабря 2016 года был заключен договор с АО «Объединенная энергостроительная корпорация». Цена контракта – 59 млн рублей.

Какие возможности для решения «водной проблемы» Севастополя найдет очередная российская фирма – покажет время. В одном можно не сомневаться – подводные камни водоснабжения никуда не денутся.

Геннадий Кравченко, крымский обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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