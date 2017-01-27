В центре столицы ФРГ есть необычный мемориал «Памятник уничтоженным евреям Европы». На 19 тысячах квадратных метров расположены почти три тысячи бетонных плит разной величины: серые, почти черные, они напоминают надгробия. Мемориал изначально был воспринят неоднозначно, потому что давал возможность по-разному его интерпретировать. Также и сейчас: для правых из партии «Альтернатива для Германии» он ‒ «символ позора» немцев за потерянное достоинство, для израильского художника ‒ ответ популистам. Его проект «Йолокост» ‒ название от сокращения английского «You only live once» (Ты живешь только один раз ‒​ КР) и слова Холокост.

Поводом для громкого проекта, названного автором Шагаком Шапира «Йолокостом», стали недавние заявления Бьорна Геке ‒ представителя правой партии «Альтернатива для Германии». Политик заявил, что мемориал Холокосту в Берлине ‒ это знак позора для немцев. Речь идет о позиции ФРГ в признании своей вины за преступления, совершенные гитлеровским режимом. В то же время Геке призвал общество «изменить культуру памяти на 180 градусов». Автор проекта Шапира считает, что именно Бьорну Геке прежде следует ознакомиться с фотоизображениями, которые он создал.

«Я вижу опасность в том, что такие мысли становятся нормальным явлением. Представьте, что человек, чьих предков сожгли в газовой камере, наблюдает, как кто-то на велосипеде прыгает на каменных стелах! Это свидетельствует, что люди перестали вникать в настоящее назначение памятника», ‒ пояснил художник на канале NDR.

Разница между мемориалом и Диснейлендом

Тем временем туристы охотно посещают Берлин, и почти каждый заворачивает к мемориалу Холокоста у Бранденбургских ворот. Обычно обязательно фото на память на фоне огромных бетонных стел, которые будто зовут забраться на них, попрыгать с одной на другую, посидеть. Это не запрещено. Ведь сам автор, архитектор Петер Айзенманн во время его открытия в 2005 году заметил, что мемориал ‒ не место захоронений, а для него самого он не является святым. Поэтому взрослые могут здесь устроить даже пикник, дети поиграть в прятки, а желающие ‒ снять фильм.

Разница в том, считает Йорг Морре, директор музея Второй мировой войны в Карлсхорсте, искусственно ли это созданный памятник, или место, где действительно совершены преступления. В беседе с Радио Свобода он отметил, что и сам встречался с туристами, которые не видят разницы между Диснейлендом и мемориалом жертвам Холокоста.

Можно быть веселым, но, когда вы посещаете соответствующие места, стоит задуматься, где именно вы находитесь

«Тогда, как мы, историки, утверждаем, что это имеет значение. И, конечно, разница ‒ находишься ты на месте того или иного преступления, или в месте для развлечений, есть. Однако на посетителей таких мест наше мнение часто не влияет. Есть и другой аспект. Я на протяжении долгого времени работал в мемориальном музее, и его сотрудники рассказывали о разной реакции посетителей. Некоторые даже смеялись ‒ такое переживание осмысления увиденного, состояние шока. Так же бывает, когда туристы попадают в газовую камеру, переделанную под «душевую» комнату, и начинают понимать жестокость преступления, здесь произошедшего. Многие из них переживают настоящий шок. Это состояние проявляется по-разному, даже через смех. Но такая реакция не имеет ничего общего с позированием на камеру или «селфи». Сейчас модно отправлять фото отовсюду, где люди находятся, делиться впечатлениями с друзьями и при этом быть веселым. Вот здесь уместно разъяснять: да, можно быть веселым в целом, но, когда вы посещаете соответствующие места, то стоит задуматься, где именно вы находитесь», ‒ считает директор музея в Карлсхорсте.

Необходим «дресс-код» для туристов?

Йорг Морре видит в таком развитии истории недостатки в работе самих музеев, которые заинтересованы в как можно большем количестве посетителей. А потому они не в состоянии донести до каждого отдельного из них смысл назначения того или иного места.

Смысл исторического места теряется, если мемориал, к примеру, бывший концентрационный лагерь, постоянно переполнен людьми

«Музеи рады огромным количествам туристов. Это, безусловно, положительно, что есть такой интерес к ним. Но, с другой стороны, это становится массовым туризмом со всеми его проблемами. Я работаю по-другому, ведь ко мне приходит более 150 тысяч посетителей ежегодно. Смысл исторического места теряется, если мемориал, к примеру, бывший концентрационный лагерь, постоянно переполнен людьми. Теряется чувство скованности, неловкости от места преступления, которое здесь произошло. Человек находится среди толпы других туристов, которые, к примеру, летом в майках и шортах проталкиваются в помещение. Я ‒ против «дресс-кода» в этих местах, но как в церкви люди снимают головные уборы или женщины не приходят туда в мини-юбке, то такой порядок создает атмосферу. Я ‒ за то, чтобы предупреждать: если вы пришли именно сюда, то, пожалуйста, ведите себя соответственно», ‒ убежден Йорг Морре.

Впрочем, в Берлине посетители и туристы поступают так же не только на территории мемориала Холокосту, но и в других памятных местах, к тому же совсем не развлекательных. Они часто приходят туда не только, чтобы узнать, вспомнить, увидеть собственными глазами. Некоторые совершают пробежки через мемориальный Трептов-парк или выгуливают там любимую собачку, другие встречаются с друзьями возле остатков Берлинской стены, где еще не так давно погибли те отважные, кто, стремясь к другой жизни, бежал от коммунистического режима Хоннекера. Для 18-летней Клаудии, которая посещает мемориал Холокосту с семьей, позировать перед памятниками ‒ не значит проявлять неуважение к истории. Но другого мнения ее отец.

«Да, критика отдельных посетителей небезосновательна. Но и использование сатириком частных фото не совсем правильно», ‒ считает турист.

«Некоторые приписывают молодым людям равнодушие. Но если им нравится делать селфи, и что? Пусть делают», ‒ говорит немецкая ученица.

Сатирой по забвению

Правда, время от времени раздаются протесты и призывы общества вести себя соответственно памяти о погибших. К примеру, в мемориальных парках с захоронениями тысяч человек, где граждане летом располагаются на травке для загара или улыбаются для фото на фоне газовой камеры в концлагере. Таким же, но немым протестом, призывом без слов стал проект «Йолокост». Его автор ‒ сатирик, выходец из Израиля Шагак Шапира. Он наложил снимки туристов в разных памятных местах на фото погибших там жертв. Поэтому, когда проводишь курсором по изображению, оно превращается в черно-белое воспроизведение места, где были совершены ужасные преступления против человечности. А на переднем плане ‒ улыбающиеся, в разных ракурсах и позах современные туристы...

Для этого Шапира выбрал в социальных сетях случайные фото случайных людей. Но предупредил, что в случае несогласия они должны сообщить об этом автору, и он удалит снимки из проекта. Эффект достигнут: акция не только заставила людей изъять свои фотографии, но и задуматься и дискутировать: «Что хорошо, а что нет? Что допустимо, а чего лучше избегать? И что значит память для каждого отдельно?»

Сегодня утром автор проекта «Йолокост» Шагак Шапира сообщил на своей странице в интернете: «Мою страницу посетили более 2,5 миллионов человек. Невероятное то, что проект дошел до всех 12 человек, которые были изображены на смонтированных фото! Почти все они поняли мой посыл, поняли, что именно я хотел сказать. Они извинились и решили удалить свои селфи с Facebook и Instagram. Кроме того, я получил тонны замечательных отзывов от исследователей Холокоста, сотрудников мемориалов, в том числе и бывших, от людей, которые потеряли родных во время Холокоста, учителей, которые включили мой проект в школьные программы. Также получил отзывы очень злых людей, которые прислали мне фото друзей и родственников, чтобы я с ними сделал такой же монтаж. отзывы я вскоре размещу на странице».