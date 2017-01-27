Частота и тяжесть домашнего насилия может быть разной. Главный показатель – периодическая демонстрация членом семьи своей власти или контроля над другим родственником. Разрушительные последствия насилия могут чувствовать на себе несколько поколений в семье, последствия которого могут длиться всю жизнь. ​Что нужно знать, чтобы не стать жертвой домашнего нисилия, – рассказываем по пунктам.

Домашнее насилие не всегда можно распознать на ранних стадиях взаимоотношений, давление может расти год от года. Абьюзеры – люди, которые подавляют и прменяют насилие к близким людям, – часто могут поначалу казаться замечательными, но постепенно становятся все более агрессивными.

Начинается все с поведения, которое легко сбросить со счетов: например, брань, угрозы, выраженное чувство собственности, недоверие.

Они могут позже извиняться за свои поступки или пытаться убедить человека, на которого они оказывают давление, что поступают так из-за любви или заботы. Тем не менее, насилие и желание контролировать со временем обычно усиливаются, несмотря на извинения.

На начальном этапе то, что кажется вполне безобидными вещами (например, желание проводить все свое время рядом с любимым человеком), может перерасти в тотальный контроль и злоупотребления (например, угрозы убить или поранить, если человек разговаривает с другими членами семьи, друзьями и т.д.)

Вот некоторые примеры оскорбительного поведения, на которые стоит обратить внимание, чтобы не стать потенциальной жертвой домашнего насилия:

если вам в разговорах постоянно указывают на то, что вы никогда не может ничего сделать правильно;

если вас необоснованно ревнуют к другим членам семьи или вашим друзьям, с которыми вы проводите свободное время;

если вас обвиняют в обмане;

если вам запрещают встречаться с другими членами семьи или друзьями;

если вас ставят в неловкое положение, стыдят, унижают;

если вас заставляют отчитываться за каждую потраченную копейку;

если у вас отбирают деньги или отказывают в средствах;

если вас пугают взгляды;

если контролируют каждый ваш шаг: с кем вы встречаетесь, куда идете, что делаете;

если вам диктуют, какие носить одежду, прическу и т.д.

если за вами следят через интернет, с устройств мобильной связи, GPS;

если вас пытаются отговорить от принятия собственных решений;

если вам говорят, что вы – плохой родитель, вам угрожают причинить боль, убить, или забрать детей;

если угрожают избить или убить ваших друзей, близких, или домашних животных;

если вам угрожают пистолетом, ножом или другим оружием;

если вас принуждают заниматься сексом, когда вы этого не хотите, или вам это неприятно;

если вас заставляют заниматься сексом с другими;

если ваш партнер отказывается использовать контрацептивы;

если вас заставляют употреблять наркотики или алкоголь;

если вам запрещают работать или ходить в школу, или создают условия (например, не дают спать ночью), при которых вы не в состоянии потом работать или учиться;

если уничтожают ваше имущество.

Важно отметить, что насилие в семье не всегда проявляется в виде физического воздействия. Эмоциональное и психологическое давление может стать не менее разрушительным. Отсутствие физического насилия не означает, что обидчик менее опасен для жертвы.

Кроме того, насилие в семье не всегда заканчивается после разрыва отношений, или когда жертва начинает искать помощь на стороне. Зачастую это только усиливает давление, потому что насильник боится потерять контроль над жертвой: он продолжает преследовать, угрожать, пытаться контролировать жертву и дальше.

На самом деле, чаще всего жертва находится в наибольшей опасности, уже вне стен дома: пятая часть убийств совершается спустя два дня после запретительного решения суда (приказ запрещает людям вступать в личный контакт с жертвой, включая, например, телефонные разговоры и электронную переписку, или приближаться на определенное расстояние), треть – в течение месяца.