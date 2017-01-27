Частота и тяжесть домашнего насилия может быть разной. Главный показатель – периодическая демонстрация членом семьи своей власти или контроля над другим родственником. Разрушительные последствия насилия могут чувствовать на себе несколько поколений в семье, последствия которого могут длиться всю жизнь. Что нужно знать, чтобы не стать жертвой домашнего нисилия, – рассказываем по пунктам.
Домашнее насилие не всегда можно распознать на ранних стадиях взаимоотношений, давление может расти год от года. Абьюзеры – люди, которые подавляют и прменяют насилие к близким людям, – часто могут поначалу казаться замечательными, но постепенно становятся все более агрессивными.
Начинается все с поведения, которое легко сбросить со счетов: например, брань, угрозы, выраженное чувство собственности, недоверие.
На начальном этапе то, что кажется вполне безобидными вещами (например, желание проводить все свое время рядом с любимым человеком), может перерасти в тотальный контроль и злоупотребления (например, угрозы убить или поранить, если человек разговаривает с другими членами семьи, друзьями и т.д.)
Вот некоторые примеры оскорбительного поведения, на которые стоит обратить внимание, чтобы не стать потенциальной жертвой домашнего насилия:
Важно отметить, что насилие в семье не всегда проявляется в виде физического воздействия. Эмоциональное и психологическое давление может стать не менее разрушительным. Отсутствие физического насилия не означает, что обидчик менее опасен для жертвы.
Кроме того, насилие в семье не всегда заканчивается после разрыва отношений, или когда жертва начинает искать помощь на стороне. Зачастую это только усиливает давление, потому что насильник боится потерять контроль над жертвой: он продолжает преследовать, угрожать, пытаться контролировать жертву и дальше.
На самом деле, чаще всего жертва находится в наибольшей опасности, уже вне стен дома: пятая часть убийств совершается спустя два дня после запретительного решения суда (приказ запрещает людям вступать в личный контакт с жертвой, включая, например, телефонные разговоры и электронную переписку, или приближаться на определенное расстояние), треть – в течение месяца.