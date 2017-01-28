В 2014 году многие крымчане, особенно пенсионного возвраста, обрадовались повышению социальных выплат. Но уже через несколько месяцев радость спала, одновременно с повышением цен. Возросли цены на недвижимость, для многих крымчан это означало, что их мечта на собственные квадратные метры кажется еще более призрачной. Итак, сколько лет теперь нужно работать крымчанам, чтобы заработать на собственное жилье? И кто составляет конкуренцию крымским покупателям на рынке недвижимости полуострова – в сюжете Крым.Реалии.