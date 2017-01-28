На создание новых полигонов для бытовых отходов в Крыму выделено 5 милиардов бюджетных рублей. Так по крайней мере говорят чиновники. Но почему такие огромные деньги не решают проблему с вывозом мусора, а Симферополь сам все больше напоминает большой полигон бытовых отходов? И уже звучат призывы из-за не вывоза мусора ввести режим чрезвычайной ситуации. Почему крымские чиновники заинтересованы в открытии новых свалок, а не в решении проблемы переработки отходов – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии». Гости программы – руководитель проекта «Украина без мусора» Евгения Арнатовская и первый заместитель министра Информационной политики Украины Эмине Джепар