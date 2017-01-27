Старинная карельская деревня Кинерма на севере России не справляется с потоком туристов. Желающих посмотреть на ее столетние дома всегда было много, но еще больше их стало, когда летом прошлого года Кинерме присвоили звание самой "красивой деревни России"

Полтора десятка домов, часовня, да баня – вот и вся Кинерма. Народу в карельской деревне живет и того меньше: пятеро – коренной житель пенсионер Иван Ершов, которому уже 84 года, и семья Калмыковых. Зато приезжают в карельскую глубинку туристы со всего мира, от Японии до Америки.

"Мы сами из более южных областей, из Московской области, было интересно, как устроены избы, как люди живут на севере, в холоде, в другом немножко климате, чем у нас", – рассказывают туристы Инна и Алексей.

Гостям в деревне рады: каждого ждет экскурсия по деревне, которую проводит Иван Калмыков, чай и, конечно, карельские пирожки-калитки. Правда, признаются местные жители, после того, как Кинерме присвоили звание "Самая красивая деревня России", число туристов выросло, а у них сил и времени на всех просто не хватает. Сегодня к проведению экскурсий родителям приходится привлекать подрастающих сыновей Калмыковых.

"Мы не всех отследили. Примерно пытались посчитать, сколько заезжает. Кто-то соглашался на экскурсию, кто-то так просто посмотреть хотел, кого-то удалось пирогами накормить, если хватало, – рассказывает Надежда Калмыкова, "хозяйка" деревни Кинерма. – Примерно в июле-августе было в среднем 26 человек в день. Посчитали, что всего заехало около тысячи человек".

И эта тысяча туристов – плюс к тем, кто приезжает в Кинерму по предварительной договоренности. Таких ежегодно в деревне набирается около трех тысяч. Некоторым счастливчикам удается пожить в единственном гостевом доме, где все устроено так, как в исконной карельской избе – печка, кровати, деревянный стол с лавками.

Надежда повторяет: главное – сохранить деревню. Ради этого более десяти лет назад она и вернулась в родную Кинерму – чтобы превратить ее в уникальный туристический объект. А туристы – это лишь способ хоть как-то сохранять столетние и двухсотлетние дома от разрушения.

"В Кинерму нужно погружаться. А я не представляю здесь пять-шесть больших туристических автобусов, которые одновременно заезжают, а люди разбегаются. Тут даже ходить негде будет, когда они все приедут", – опасается Надежда Калмыкова.

Правда, пока деревне хватает заработка лишь на элементарный ремонт. От властей жители Кинермы помощи особо не ждут. Единственное, над чем сейчас работают с Министерством культуры – над восстановлением колокольни на часовне. Со стороны правительства встречных предложений также пока нет.

"С учетом оптимизации бюджета и сокращения ставок в правительстве, к сожалению, этого не предусмотреть. Но мы в этом направлении думаем, – говорит Екатерина Бектемирова, начальник управления туризма при Министерстве культуры Карелии. – Мы понимаем, что это объект туристского притяжения, туристы туда едут и оставляют деньги".

Калмыковы в свою очередь думают о том, как подготовиться к новому сезону: ведь уже сейчас ясно, что турпоток вырастет еще больше. Помощники для работы с туристами им нужны. Но поселить их в Кинерме негде. Вся надежда на семью Притупов из соседней деревни: в прошлом году они залили фундамент под новый дом, а через пару лет планируют окончательно переехать в окрестности Кинермы. А пока регулярно приезжают в гости, гоняют в футбол и катаются на санках.

Калмыковы даже решили немного поубавить ажиотаж вокруг Кинермы – заклеили название "этнопарк" на одной из табличек. Говорят, что их деревня – не этнопарк, а самая настоящая деревня – живая, самобытная, и вводить в заблуждение модными названиями они никого не хотят.