Премьер-министр Великобритании Тереза Мэйпервой из иностранных лидеров осуществила визит в Вашингтон, где новоизбранный президент Дональд Трамп заявил о новом курсе государственной политики внутри страны и за рубежом. Главной задачей Терезы Мэй является сохранение так называемых «особых отношений» между двумя странами. Как представитель Европы она убеждала президента Трампа в важности партнерства западных стран в системе мировой безопасности.

На пресс-конференции после переговоров в Белом доме премьер-министр Великобритании Тереза Мэй признала, что ее взгляды не во всем совпадают с мнением президента США Дональда Трампа. Но оба они отметили, что наладили хорошие отношения.

Мэй заявила, что Трамп «стопроцентно поддерживает НАТО», хотя недавно американский президент высказывал мнение, что трансатлантический альянс устарел.

Руководитель США также сказал журналистам, что «сейчас очень рано говорить» об отмене санкций в отношении России. Тереза Мэй вместе с тем напомнила, что санкции связаны с действиями России в Украине и говорила о необходимости выполнения Минских договоренностей.

Особые отношения

Еще готовясь к визиту, Тереза Мэй отмечала в парламенте особенности отношений Великобритании и Соединенных Штатов.

«Я рада, что могу встретиться с президентом в самом начале деятельности его администрации. Это признак прочности особых отношений между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами Америки. Особые отношения, которые я и он намерены развивать», ‒ отметила она.

Критики, в частности парламентская оппозиция в Лондоне, заявляли, что Мэй пойдет на неоправданные уступки и будет замалчивать ряд вопросов, в которых с Дональдом Трампом есть разногласия.

Мэй обещала, что не боится разговаривать с президентом Соединенных Штатов откровенно. «Я могу это делать, потому что у нас есть те особые отношения», ‒ повторила она.

Встреча Терезы Мэй и Дональда Трампа ‒ лишь первый шаг новоизбранного президента США и лидера правящей партии Великобритании, которая еще не пережила испытании выборами на своем посту.

У них есть очень яркий пример ‒ партнерство Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер, которое называли «политическим браком».

Но этих двух политиков объединяли как общие консервативные взгляды, так и личная дружба. У Трампа и Мэй пока могут быть только отдельные общие интересы.

Давление «брекзита»

Одним из ключевых задач британского правительства в отношениях с США является приготовление к соглашению о двусторонней торговле, которая будет нужна Лондону примерно через два года, когда Великобритания выйдет из Европейского союза.

Лондону придется заключать новые двусторонние соглашения о торговле с ключевыми партнерами на мировом рынке.

Однако британские политики отмечают, что, даже выходя из Евросоюза, Великобритания остается в Европе.

Именно поэтому Тереза Мэй в Вашингтоне делала такой большой упор на важности НАТО и необходимости совместного мирового лидерства США и Великобритании.

В Лондоне хорошо понимают, что отношения с Америкой под руководством Дональда Трампа будут другими.

Новый президент не устает подчеркивать, что для него на первом месте стоят интересы США, а об обязанностях Америки перед миром, о которых любили говорить предыдущие американские лидеры, Трамп до сих пор фактически не вспоминал.