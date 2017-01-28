На создание новых полигонов для бытовых отходов в Крыму выделено 5 миллиардов бюджетных рублей. Так, по крайней мере, говорят чиновники. Но почему такие огромные деньги не решают проблему с вывозом мусора, а Симферополь сам все больше напоминает большой полигон бытовых отходов? И уже звучат призывы из-за невывоза мусора ввести режим чрезвычайной ситуации.

Почему крымские чиновники заинтересованы в открытии новых свалок, а не в решении проблемы переработки отходов – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Гости программы – руководитель проекта «Украина без мусора» Евгения Арнатовская и первый заместитель министра Информационной политики Украины Эмине Джепар.

Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 18.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать что происходит в аннексированном Крыму.