Крымчане, Трамп и женские марши

В Америке недовольные избранием Трампа американцы проводили «женский марш» – заявления нового президента, еще бывшего тогда кандидатом, вызывают у них тревогу. Мол, он позволяет себе демонстрацию мужского превосходства, грозит меньшинствам и не собирается вмешиваться в дела заокеанских диктаторов.

Весной 2014-го сотни женщин выстраивались в украинских веночках вдоль крымских улиц, когда стало ясно, что мужские методы, митинги и выступления толку не дали

Это напомнило другие, крымские «женские марши». Весной 2014-го сотни женщин выстраивались в украинских веночках вдоль крымских улиц, когда стало ясно, что мужские методы, митинги и выступления толку не дали.

Как оказалось, ни на что не повлиял и вид девушек, девочек и старух, не желавших жить в России. Они создали трогательную картинку для СМИ, но их тревогами пренебрегли. Таково оно, новое время – голоса слабых уже не учитываются.

Крымчане всегда рассчитывали на Америку – те из них, для кого американские идеалы были близки и понятны. Хотя бы те, кто считал, что возможно быть одновременно и богатым, и честным. И всегда думали об Америке крымские татары – как о центре той силы, где высылать слабый народ считается преступлением. Как страну, где иммигрант, потерявший родину, – не изгой, а жертва, где у доброй трети жителей еще дедушки спасались от геноцидов. И вот теперь эта Америка может заявить: решайте свои проблемы сами, раз вы жертвы, значит виноваты сами.

Крымчане сейчас чувствуют свою зависимость от нового хозяина Белого дома, пожалуй, не меньше, чем житель Оклахомы

Да, крымчане сейчас чувствуют свою зависимость от нового хозяина Белого дома, пожалуй, не меньше, чем житель Оклахомы.

«А вдруг Трамп заявит, что Путин прав, и вообще не стоит всеми этими далекими евразийскими делами заниматься? Тогда все надежды на возвращение их родины будут потеряны! Как мы сами в одиночку справимся с обезумевшей Россией?» – так иногда панически рассуждает потерявший дом крымчанин, или крымчанин, оставшийся в оккупации.

И мысленно он уже в рядах этих американских женщин, выражающих свою тревогу. В воздухе носится страх. И опасения, что ту, любимую, свободную и неравнодушную Америку мы потеряем.

Иван Ампилогов, русский писатель, крымчанин, участник АТО

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