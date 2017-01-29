Президент США Дональд Трамп 27 января издал указ, который предусматривает на неопределенный срок запрет на прием сирийских беженцев в США. Другим своим решением американский лидер приостановил выдачу виз гражданам нескольких преимущественно мусульманских стран – до тех пор, пока не будет разработан механизм действенной проверки потенциальных посетителей США. Запрет продолжительностью 90 суток распространяется на людей, которые могли прибыть из Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Главное исключение из этих запретов на прием беженцев сделано для сирийских христиан, которых, по словам Трампа, преследуют на их родине. (Видео АР)