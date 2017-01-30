Характерный свист "кукушки" знаком, пожалуй, всем жителям Боржоми. Каждое утро, строго в одно и то же время, сигнал оповещает округу о том, что состав отправляется в горный поселок Бакуриани. И так – уже пятьдесят лет. Дорога была построена еще в конце XIX века. Первый состав совершил маршрут из Боржоми в Бакуриани и обратно в далеком 1902-ом году, а регулярные поезда курсируют по узкоколейке с 1967-го года. Так что в этом, 2017-м году необычная дорога отмечает юбилей.

"Я вожу этот состав уже сорок лет, – рассказывает машинист Отар Хачатурян. – Сел за контроллер локомотива сразу после службы в армии. Это выносливая машина с хорошей проходимостью, но в 90-х годах часть локомотивов вышла из строя. Когда-то на линии ходили 12 "кукушек", сейчас только пять".

"Кукушкой" когда-то называли небольшой паровоз, который ходил по этой дороге еще в начале XX века – из-за его размеров и своеобразного посвистывания. Впрочем, машинист Отар считает, что и нынешние поезда полностью соответствуют прозвищу – они тоже маленькие и маневренные.

Сегодня Грузинская железная дорога старается сохранить то, что осталось от уникальной узкоколейной ветки. Локомотивы и вагоны ремонтируют и реставрируют, при этом обязательно сохраняют их первоначальный внешний вид. Полностью реабилитацию ретро-поездов планируют завершить к концу 2017-го года. Ну а пока составы комбинируют: рядом с обновленными вагонами ходят и старые.

Интерес туристов к одной из старейших в Грузии железнодорожных веток огромный.

"Я в первый раз поднимаюсь в Бакуриани на "кукушке", – рассказывает Бека, не отрывая взгляда от пейзажа за окном. – Я слышал про реставрацию поезда, его историю, и вот решил посмотреть. Мне понравилось. Также мне очень нравится сама дорога, виды за окном".

​​Живописные пейзажи – главная причина, по которой многие путешественники предпочитают пользоваться "кукушкой", а не автотранспортом. Людей не пугает даже разница во времени: добраться из Боржоми до Бакуриани на автомобиле можно всего за полчаса, а вот поезд 38-километровый узкоколейный участок проезжает за 2 часа 20 минут, делая при этом в пути 11 остановок.

Ожидание компенсируют пейзажи. Одна из главных достопримечательностей маршрута – Эйфелев мост. Он был сконструирован Гюставом Эйфелем специально для грузинской узкоколейки и установлен над рекой Цемисцкали в 1902-м году, через тринадцать лет после появления самого известно творения архитектора, Эйфелевой башни.

"Потрясающе. Я первые путешествую на "кукушке", и природа, мост, сам поезд – все это мне очень нравится, – говорит туристка Мариам. – Советую всем прокатиться на "кукушке".

По статистике Грузинской железной дороги, в среднем в год услугами поездов-"кукушек" пользуются около 35 тысяч пассажиров. Но железнодорожники ожидают, что их число будет расти пропорционально росту интереса среди туристов. В ГЖД обещают: в скором времени узкоколейной железной дороге Боржоми-Бакуриани предоставят статус памятника национального культурного наследия.