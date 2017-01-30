Нури султан хани – дочь Сахиба Гирая

Нури султан хани или Айбиге жила в неспокойное время. Ее отец –​один из ярких представителей династии Гираев. В прошлом –​ хан Казани, а затем –​ Крымский хан, Сахиб Гирай обожал свою дочь и постарался дать ей все: образование, состояние и положение в обществе.

Нури султан была свободолюбивой и независимой принцессой

Нури султан родилась в Кырк-Ере, ее матерью, вероятно, была черкешенка Ханыке султан, с которой Сахиб Гирай заключил брак летом 1533 года в Керчи. Она росла при дворе среди многочисленных братьев. Это была свободолюбивая и независимая принцесса.

Отец уже подыскал 18-летней Нури султан подходящую партию и готов был устроить по этому случаю пышные торжества. По одной из версий, в супруги принцессе прочили принца и наследника Османской империи Мустафу. Но династический брак был расстроен.

Вместо свадьбы двор был погружен в траур. Сахиб Гирай, возвращаясь с победой после военной кампании в Черкессии, был предательски убит на Тамани в 1551 году. Поговаривали, что в убийстве был замешан османский султан. После этого Нури султан категорически отказалась выходить замуж за принца Мустафу. Спустя некоторое время Нури султан выбрала себе в мужья одного из беев рода Ширин.

Принцессы из рода Гираев имели возможность сами выбирать себе супруга из бейской верхушки. Если же кандидат был женат, он должен был развестись, но, вступив в брак с принцессой, больше не имел права брать других жен. Что касается принцесс, они могли спокойно развестись с неугодным супругом.

Нури султан оставила о себе память в литературном наследии крымскотатарской истории

Нури султан оставила о себе память в литературном наследии крымскотатарской истории. Именно она была заказчицей, спонсором и главным консультантом в написании хроники: «Тарих-и Сахиб Гирай хана», то есть «Истории правления крымского хана Сахиба Гирая».

Автором хроники стал придворный астролог, личный врач и друг погибшего Сахиб Гирай хана Реммаль хаджи. Каждую главу, каждое событие Нури султан внимательно прочитывала и редактировала. Она была довольна работой хрониста. И только после того, как он завершил труд, отпустила его ко двору своего родственника султана Селима II.

Нури султан прожила яркую жизнь. Она была единственным оставшимся в живых ребенком Сахиба Гирая. Все ее братья и даже двое родных племянников погибли вместе с Сахибом.

Нури султан была приближена к ханскому двору своего двоюродного брата хана Девлета Гирая и пользовалась его особым расположением. Ее супруг занимал руководящие должности и имел право голоса в Диване. Возможно, это объяснялось тем, что Девлет Гирай до конца дней винил себя в смерти ее отца Сахиба Гирая.

Тугра – ханская печать, символ крымскотатарской государственности, своеобразный ключ к пониманию нынешних проблем Крыма

Увлекательные страницы истории Крымского ханства и истории Крыма – в новом проекте Крым.Реалии, видеоблогах крымского историка Гульнары Абдулла «Tugra».

Тугра – ханская печать, символ крымскотатарской государственности, своеобразный ключ к пониманию нынешних проблем Крыма.

Автор текста и ведущая – Гульнара Абдулла, режиссер – Фатима Османова, оператор и режиссер монтажа – Эльдар Халилов, автор идеи – Эмине Джеппар.

В видео использованы фрагменты художественных фильмов Yamak Ahmet (режиссер – Hakan Arslan, 2011), Mevlana Celaleddin-i Rumi - Aşkın Dansı (режиссер – Kürsat Kizbaz, 2008), а также музыка: Matti Paalanen – Drama, Plastic3 – Epic dramatic film music.