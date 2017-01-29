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Фотогалереи

Самые яркие крымские фотографии недели (фотогалерея)

Обыск у адвоката Эмиля Курбединова, акция у посольства России, непогода на Ай-Петри, пассажирский катер в Севастопольской бухте. Крым.Реалии собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии из Крыма за 23 – 29 января.
Непогода на Ай-Петри, 24 января 2017 года
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Непогода на Ай-Петри, 24 января 2017 года

Обыск у адвоката Эмиля Курбединова, 26 января 2017 года
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Обыск у адвоката Эмиля Курбединова, 26 января 2017 года

Спецназ у дома адвоката Эмиля Курбединова, 26 января 2017 года
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Спецназ у дома адвоката Эмиля Курбединова, 26 января 2017 года

Акция в поддержку политзаключенных у посольства России в Киеве, 26 января 2017 года
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Акция в поддержку политзаключенных у посольства России в Киеве, 26 января 2017 года

Пассажирский катер в Севастопольской бухте, 26 января 2017 года
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Пассажирский катер в Севастопольской бухте, 26 января 2017 года

Выставка &laquo;Крымский юрт Золотой Орды. Наследие исчезнувшей империи&raquo; в Симферополе, 26 января 2017 года
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Выставка «Крымский юрт Золотой Орды. Наследие исчезнувшей империи» в Симферополе, 26 января 2017 года

Художественный руководитель Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького Анатолий Новиков, 27 января 2017 года
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Художественный руководитель Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького Анатолий Новиков, 27 января 2017 года

Снег в Ялте, 27 января 2017 года
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Снег в Ялте, 27 января 2017 года

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