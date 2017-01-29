Обыск у адвоката Эмиля Курбединова, акция у посольства России, непогода на Ай-Петри, пассажирский катер в Севастопольской бухте. Крым.Реалии собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии из Крыма за 23 – 29 января.