Обыск у адвоката Эмиля Курбединова, акция у посольства России, непогода на Ай-Петри, пассажирский катер в Севастопольской бухте. Крым.Реалии собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии из Крыма за 23 – 29 января.
1
Непогода на Ай-Петри, 24 января 2017 года
2
Обыск у адвоката Эмиля Курбединова, 26 января 2017 года
3
Спецназ у дома адвоката Эмиля Курбединова, 26 января 2017 года
4
Акция в поддержку политзаключенных у посольства России в Киеве, 26 января 2017 года
5
Пассажирский катер в Севастопольской бухте, 26 января 2017 года
6
Выставка «Крымский юрт Золотой Орды. Наследие исчезнувшей империи» в Симферополе, 26 января 2017 года
7
Художественный руководитель Крымского академического русского драматического театра им. М. Горького Анатолий Новиков, 27 января 2017 года