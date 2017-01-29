Федеральный окружной суд вынес временный запрет на депортацию обладающих действующими визами беженцев, задержанных ранее в аэропортах США согласно указу Дональда Трампа.

Постановление, вынесенное 28 января окружным судьей Энн Доннели в Нью-Йорке, запрещает агентам пограничной службы депортировать из США граждан семи упомянутых в президентском указе стран, обладающих действующими визами США, официальным статусом беженца, и “других лиц … имеющих легальные основания для пребывания в США”

Решение суда было вынесено после обращения адвокатов из правозащитной организации “Американский союз защиты гражданских свобод” (ACLU), которые представляли интересы двух граждан Ирака, задержанных в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Один из них ранее сотрудничал с американской армией в Ираке, второй женат на контрактной сотруднице американских вооруженных сил. В постановлении суда отмечается, что связь с американской армией означает, что оба задержанных могут оказаться под угрозой в Ираке, кроме того, у них есть действующие визы США. Позже оба иракца были освобождены и допущены в страну. По сведениям ACLU, вердикт коснется еще около 200 пассажиров, уже задержанных в американских аэропортах или еще находящихся в пути.

Утром в воскресенье, 29 января, Министерство внутренней безопасности США заявило, что постановление, вынесенное судом, в общем не отразится на мерах по выполнению президентского указа. “Указ президента Трампа остается в силе, и запрет на въезд останется запретом, а правительство США оставляет за собой право в любой момент отозвать ранее выданные визы, если это необходимо в интересах национальной безопасности и общественного порядка”, – заявили в ведомстве.

Вынесенное судом постановление последовало за указом Дональда Трампа, максимально ограничивающим въезд в США для граждан семи стран с мусульманским большинством населения, который вызвал хаос в некоторых американских аэропортах, волну протестов и спровоцировал лавину судебных разбирательств.

27 января Дональд Трамп, следуя своему обещанию защитить страну от “иностранных террористов”, подписал указ, на 90 дней приостанавливающий иммиграцию в США для граждан Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Предполагается, что по истечении этого срока будут разработаны новые, более строгие иммиграционные правила.

Вступление этого документа в силу привело к задержанию в аэропортах США людей, имеющих легальное право на въезд в страну – в том числе, постоянно проживающих в США. Это спровоцировало ряд протестов возле международных аэропортов, в частности, в аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке, в Нью Джерси и в Портленде. Митинг в аэропорту Сан-Франциско посетил, среди прочих, сооснователь Гугл Сергей Брин, иммигрировавший в Соединенные Штаты в возрасте 5 лет с семьей.

Тем временем Дональд Трамп продолжал настаивать, что принятое им ужесточение иммиграционных правил успешно воплощается. “Все работает очень хорошо, это можно заметить в аэропортах, это можно увидеть повсюду”, – заявил президент журналистам.

В то же время, решение Дональда Трампа подверглось критике как в странах, граждан которых касается подписанный президентом указ, так и со стороны некоторых ближайших союзников США. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что “не согласна” с ужесточением иммиграционных правил и будет требовать от США принять меры, если постановление коснется граждан Великобритании. По заявлению представителя канцлера ФРГ, Ангела Меркель убеждена, что борьба с терроризмом “не оправдывает помещение под подозрение людей только на основании их происхождения или вероисповедания”. Премьер-министр Канады Жастин Трудо написал в Твиттере, что канадцы рады дать приют “тем, кто спасается от преследований, террора и войны” вне зависимости от их вероисповедания.

Министерство иностранных дел Ирана выступило с заявлением, что готово принять симметричные меры и ограничить въезд в страну американских граждан. Впрочем, позже министр иностранных дел Муххамад Джавад Зариф отметил, что ограничение не будет распространяться на обладателей действующих виз Ирана. Зариф также отметил в своей записи в Твиттере, что решение Дональда Трампа – “прекрасный подарок экстремистам”, так как “дискриминация по коллективному принципу усугубляет те противоречия, которыми демагогически пользуются экстремисты для расширения своих рядов, и помогает террористам рекрутировать новых сторонников”.

Как сообщает агентство Рейтерс, комитет по международным отношениям парламента Ирака выступил в воскресенье с заявлением, в котором назвал введенные Трампом ограничения “несправедливыми” и обратился к правительству страны с требованием ввести ответные меры. Наконец, министерство иностранных дел Судана назвало указ Трампа “очень неудачным” в свете снятых Вашингтоном с Судана всего несколько недель назад санкций во имя кооперации по борьбе с терроризмом.