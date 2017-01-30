Калифорния повторит судьбу Крыма?

Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещали в мировых медиа, что вынесли в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в обзоре Крым.Реалии.

«Крым направил приглашение Ле Пен: «Она одна из немногих, кто посвятил нам время», – пишет испанский журнал La Gaceta.

«Крым направил приглашение кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен посетить регион. Это подтвердил глава Крымского регионального парламента Владимир Константинов, который сказал, что это предложение связано с «ее четкой и сильной позицией» о статусе Крыма.

«Это один из немногих политиков, которые действительно понимали судьбу Крыма и которые посвятили свое время изучению его истории», – сказал Константинов агенству «Спутник» (в эфире радио «Спутник в Крыму» – КР)».

Всего лишь неделю назад лидер Национального фронта уже заявила в интервью российской газете «Известия» о своем намерении признать Крым в составе России, если она будет избрана президентом».

В качестве бэкграунда издание предлагает российскую версию событий 2014 года: смена власти в Украине и «референдум» с якобы 96% поддержкой.

«Многообещающий Крым: в ожидании прямых международных рейсов», – пишет туристический портал Argophilia Travel News.

«Глава комитета санаторно-курортного комплекса и туризма крымского парламента Алексей Черняк надеется, что прямые международные рейсы в Крым возобновятся в ближайшее время. В 2016 году в регионе встретили почти 6 миллионов туристов, многие из которых приехали из России. Также на этой неделе четыре крымских города внесли в топ-10 российских курортных направлений для иностранных туристов. Ялта, Алушта, Феодосия и Севастополь входят в число главных направлений, которые онлайн искали путешественники. Сергей Аксенов также сообщил журналистам на этой неделе, что по крайней мере две организованные группы из Великобритании посетят Крым в этом году».

В материале аннексия Крыма названа «воссоединением», упомянут «референдум» и не представлена украинская точка зрения на принадлежность полуострова.

«Россия: миграция помогает «русифицировать» Крым, – пишет международный портал EurasiaNet.

«Внезапный и значительный демографический сдвиг, в основном за счет миграции, помогает России сцементировать свою власть на Крымском полуострове. После аннексии Крыма Кремлем, по крайней мере 150 тясяч человек переехали на полуостров – в основном из России, но также и из других стран Евразии. В то же время, около 150 тысяч вчерашних жителей Крыма покинули его, направляясь в основном на территории, находящиеся под контролем Украины.

Наблюдатели говорят, что официальные цифры не в полной мере отражают масштабы миграции в отношении Крыма, так как они охватывают только тех, кто официально зарегистрирован властями.

EurasiaNet.org встретился с десятками россиян, которые переехали в Крым, но ни один из них официально не зарегистрирован. Пожалуй, наиболее важный аспект миграционной тенденции в Крыму – что она вызвала значительное изменение этнического состава полуострова. По официальным данным и независимым источникам, россияне составляют подавляющее большинство миграционного притока, в то время как большинство из тех, кто покинул полуостров, скорее всего, нерусские, в частности украинцы и крымские татары».

«Процесс Calexit делает шаг вперед и воздает должное Крыму», – сообщает венесуэльский телеканал Televisión del Sur.

«Госсекретарь Калифорнии Алекс Падилья дал в четверг зеленый свет сторонникам государственности «Калифорнии», также известной как Calexit – чтобы начать сбор около 600 тысяч подписей, необходимых для того, чтобы претендовать попасть в ноябре 2018 года в избирательный бюллетень. Луи Маринелли, являющийся голосом «русофилов», который провел больше времени в России, чем в Калифорнии, ранее сравнил Калифорнию с Крымом. «Мы рассчитываем на российские власти поддержат нас в этом вопросе, так же как Крым отделился от Украины через референдум», – сказал он».

«Временно оккупированной территорией является Украина, а не Крым», – пишет сербское издание Vesti Online.

«Депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская заявила, что расследование по подозрению в совершении государственной измены против нее, рассматриваемое судом в Киеве, политически мотивировано, и что «временно оккупированной территорией» является Украина. Депутат обратила внимание на название отдела украинской генпрокуратуры, ведущего ее дело и «представляющего интересы граждан или государства в суде в борьбе с преступностью и коррупцией на временно оккупированной территории Крымского полуострова».

«Еще одна деталь: на временно оккупированной территории Украины находятся сейчас они – в Киеве, а не я», – заключила Поклонская».