«Русский мир» против «Тюркского мира»

Крым может освободиться от оккупации вследствии новейшей российско-турецкой войны. Но для Украины это может стать хорошей или плохой новостью.

Несмотря на потепление взаимоотношений между Россией и Турцией, война между ними может вспыхнуть в любой момент. Политические системы и в Турции, и в России очень похожи – жесткий авторитаризм в империи и в государстве, которое мечтает восстановить свою империю. «Русский мир» – в голове одного правителя, «Тюркский мир» – в голове другого. Причем эти «два мира» географически накладываются друг на друга. Для Путина «русский мир» – это Балканы, Кавказ, Средняя Азия, оккупированный Крым. По этим государствам проходила граница и Османской империи, которая существовала вплоть до Первой мировой войны.

Нагорный Карабах – часть Азербайджана, оккупированная Арменией, – это тот самый замороженный конфликт, из-за которого и может возникнуть новейшая русско-турецкая война. И не нужно «гадать на кофе», чтобы понять, что в этой войне победителем выйдет Турция. Она будет опираться на национально-освободительные движения внутри России, что приведет к распаду российской империи.

О том, что Эрдоган (президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – КР) берет на вооружение идею «тюркского мира», говорят его последние заявления. Уже в ходе сирийского конфликта он публично заявил, что Турция должна вернуться к границам 1914 года. И если Путин (президент России Владимир Путин – КР), вводя оккупационные войска в Крым, заявлял о необходимости защиты русского населения, то Эрдоган заявляет о необходимости защиты Турции.

«Мы должны уничтожать угрозы в отношении Турции на корню. Ни на минуту нельзя забывать о том, что безопасность Турции начинается не в провинциях Газиантеп, Хатай, Карс или Артвин, а в сирийских Алеппо и Идлибе, на Кипре, в Нахичевани, Батуми, на Балканах», – публично заявил Эрдоган. Конечно, эти заявления были сделаны на фоне сирийского конфликта, где Россия и Турция принимают активное участие, но… по разным сторонам баррикад.

У Украины есть все шансы быть третьей стороной в российско-турецком противостоянии Возможно, сегодня все это видится как политическая утопия. Но если это произойдет, для Украины может быть хорошая новость или плохая. Плохая – что Украина на момент российско-турецкой войны будет оставаться во многом объектом, а не субъектом международной политики. Когда ее судьбу будут решать где-то в Минске, в Германии или во Франции. Когда политический истеблишмент Украины не будет рассматривать эту «утопию» как один из возможных сценариев развития ситуации в будущем. Итогом этого может стать потеря Крыма Украиной навсегда.

Если же Украина станет субъектом геополитики, в частности, поддерживая/ создавая национально-освободительные движения (а не маргинальные оппозиционные партии) на территории российской империи, активизирует свою роль на Кавказе (как вариант – возрождение ГУАМ или воплощение идеи Михайла Грушевского про Балтийско-Черноморскую унию), у нее есть все шансы быть третьей стороной в российско-турецком противостоянии. А если Украина еще до конфликта законодательно создаст крымскотатарскую автономную республику, крымскотатарские подразделения в украинской армии, которые первыми вернутся на территорию Крыма, Крым освободится от оккупации и вернется под контроль Украины.

Айдер Муждаба, крымчанин, общественный активист

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