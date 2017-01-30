Лагерный комплекс Аушвиц-Биркенау в советской историографии назывался Освенцим по названию польского населенного пункта. Созданный в апреле 1940 года. К 1942 в лагерях Аушвица одновременно находилось около 20 тысяч человек. У новоприбывших отбиралось все имущество: зубные щетки, очки, вырывали зубные коронки, которые переплавляли в золотые слитки. Все это сортировалось и складывалось на складах, которые заключенные между собой называли «Канада». Газ для массового уничтожения людей в лагерях Освенцима был впервые применен 3 сентября 1941 года. В одной газовой камере иногда единовременно погибало до 1700 человек. После этого тела сжигали в печах. На одежду заключенных нашивали знаки принадлежности к различным категориям: у евреев – дополнительный желтый треугольник, у Свидетелей Иеговы – лиловый, у политических заключенных – красный, у гомосексуалов – розовый. В лагерях доктор Йозеф Менгеле и его команда проводили медицинские опыты над людьми. Всего в лагерях Освенцима погибло около 1,1 миллиона человек: евреев, цыган, венгров, пленных из Советского Союза. Войска Красной армии освободили лагеря 27 января 1945 года, в это время в лагерях оставалось лишь 7 тысяч заключенных. За все время существования Освенцима побег смогли совершить лишь 300 человек. Ко Дню памяти жертв Холокоста корреспондент российского бюро Радио Свобода побывал в Освенциме и запечатлел его зимой.