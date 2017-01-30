Украинский закон и язык кырымлы

Выскажу свои соображения относительно законопроектов о государственном языке. Конечно, закон, который регулировал бы статус украинского языка как государственного, необходим. Как говорится, на позавчера. Уверен, что последствия отсутствия «мягкой» украинизации и преодоления столетий пренебрежения к украинскому языку стали результатом и аннексии Крыма, и агрессии Московии на Востоке страны.

Как сознательный гражданин Украины, начиная с 1994 года пытаюсь внести свой вклад в распространение украинского языка в публичном пространстве, в частности в Крыму. Принципиально разговаривал на украинском при посещении крымских органов власти, за что меня обзывали украинским нацистом и «бендеровцем». Был единственным, кто в милицейском вузе (если не принимать во внимание преподавателей украинского делового языка) преподавал право на украинском языке, из-за чего также были свои проблемы. Писал и печатался только на украинском или английском языках. Даже на фронте спорил с добровольцами из Днепра или Запорожья из-за их русскоязычия. Призывал их сделать еще один шаг в защиту страны ‒ перейти на украинский.

Но как сын своего народа, как кырымлы, я переживаю за судьбу родного языка из-за ситуации, в которой он оказался за столетие колониальной политики Московии и десятилетия сталинского режима, репрессии 1937-38 годов, волны эмиграций, депортацию 1944 года, отказ в самом существовании народа кырымлы. Как известно, ЮНЕСКО признал язык кырымлы находящимся в угрожающей ситуации. Из-за уничтожения интеллигенции, депортации, запрета преподавания и использования языка кырымлы наш народ почти потерял язык в письменности, праве, науке, оставив тлеть его только в быту.

За все годы независимости Украины надежды на поддержку развития языка кырымлы и культуры в целом не оправдались

К сожалению, за все годы независимости Украины надежды на поддержку возрождения и развития языка кырымлы и культуры в целом не оправдались. Все правительства Украины грубо пренебрегали интересами народа кырымлы, отдав в жертву пророссийской власти крымской автономии. Поэтому очень не хотелось бы, чтобы сейчас, в период новейшей истории Украины, после Революции Достоинства, общество снова повторяло подобные ошибки, бессознательно играя на стороне московского агрессора.

Я ознакомился с текстом законопроекта 5670 и остался крайне опечаленным, если не сказать больше... Один из профессиональных интернет-ресурсов написал, что этот законопроект является наиболее проработанным как со стороны общественности, так и политикума. К большому сожалению, разработчики не догадались пригласить филологов и экспертов из числа кырымлы. Иногда безразличие хуже, чем открытая враждебность. По своему сокрушительному действию этот законопроект можно сравнить с печально известным Валуевским циркуляром.

Прежде всего, в законопроекте вообще отсутствует любое упоминание о существовании коренных народов Украины. Более того, все, чего с большим трудом достигли кырымлы за годы независимости Украины, будет нивелировано, сойдет на нет.

В случае принятия этого закона родной язык кырымлы попадет в ситуацию, которая будет хуже, чем во времена советских репрессий

В случае принятия этого закона родной язык кырымлы, коренного народа Крыма, фактически второй титульной нации Украины, попадет в ситуацию, которая будет хуже, чем во времена советских репрессий. Будет разрушена вся система образования на родном языке, ведь по законопроекту преподавание от детского сада до университета должно осуществляться на украинском языке. Исключение делается только для языков стран ЕС (не понятно, что делать в таком случае языковедам фарси или хинди). Языком науки, культуры, музейного дела объявляется украинский язык. Фильмы можно будет снимать или дублировать только на украинском языке. Мы уже не сможем смотреть художественные фильмы на родном языке, чему мы несказанно радовались.

Единственный в мире телеканал кырымлы ‒ ATR – сможет вещать на языке кырымлы не более 20% от эфирного времени, но при условии, что объявит себя региональным. А если канал захочет стать общенациональным, то эта квота уменьшится до 10%! Наши газеты и журналы ‒ Qırım, Yañı Dünya, Yıldız – также будут печататься на украинском языке?

Наши национальные праздники ‒ Navrez, Hıdırlez, Derviza – по требованию закона будут проводиться на украинском языке. И соревнования по крымской борьбе küreş – тоже.

Ареал использования языка кырымлы фактически сужается до общения на кухне и рынке

Языком заседаний и документов общественных организаций объявляется государственный язык. То есть наши педагоги, деятели культуры, писатели (Ассоциация Maarifçi, Qırım Medeniyet Vaqfı, Yazıcılar Birliği) будут вынуждены перейти на украинский язык?

Даже вывески на органах власти на родном языке, чего так долго добивались наши активисты, будут запрещены. Я уже не говорю об аутентичных крымских топонимах, названиях станций, остановок, улиц и тому подобное.

Даже мое имя в загранпаспорте будет писаться «в транскрипции с украинского языка», а не в соответствии с грамматикой языка кырымлы!

То есть ареал использования языка кырымлы снова сужается фактически до общения на кухне и рынке.

Поэтому я призываю разработчиков законопроекта 5670 и других законопроектов о государственном языке немедленно внести поправки, чтобы учесть национальные интересы кырымлы, чтобы не нанести непоправимого вреда языку коренного народа Украины и Крыма. Призываю также и политиков-кырымлы, экспертов, лингвистов, общественных активистов-кырымлы не быть равнодушными, принять активное участие в обсуждении ситуации относительно правового статуса украинского языка и языка кырымлы.

Руcтем Аблятиф, общественный активист

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